“¿Quién es la Mácara?”: esta es la participante que fue eliminada y que le dio una gran sorpresa a Marcelo Tinelli

“¿Quién es la Máscara?” transita su última semana al aire y este domingo el ciclo de Telefe que conduce Natalia Oreiro, tuvo un nuevo eliminado que sorprendió a todos.

Los cuatro investigadores: Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina La Princesita intentaron nuevamente revelar el misterio detrás de los disfraces de las distintas celebridades que pasaron por el show.

En est aoportunidad, los participantes realizaron algunos duetos que sorprendieron a más de una y, que en una ocasión, emocionar hasta la propia Lizy, quien confesó que “no viene transitando unas buenas semanas” y mostró su emoción luego de que Oli luciérnaga y Terry el perro rockero cantarán “Tan solo tú”.

“No les quiero secar la planta, pero me han hecho emocionar muchísimo, no he tenido unas buenas semanas en este último tiempo y la canción habla un poquito de los amores imposibles y no hay amores imposibles”, indicó la conductora.

Finalmente fueron estos dos concursantes quienes llegaron hasta la instancia definitoria, donde Oli resultó eliminada del certamen y sorprendió a todos al revelar su identidad.

Quien se encontraba debajo del disfraz era Guillermina Valdés, la ex mujer de Marcelo Tinelli, que no tuvo problemas en aceptar la oferta de participar en el programa que compite (y gana) contra “Canta Conmigo Ahora”, el reality de canto de El Trece.

Lo cierto es que Valdés se mostró muy emocionada tras pasar por este show y expresó: “Ojalá que todos puedan ser la máscara, porque podes ser también vos...”, comentó mientras intentaba finalizar la frase antes de quebrarse.

“Creo que es el personaje más tierno”, manifestó Oreiro, que finalmente despidió a Guillermina, no sin antes consultarle si alguien más estaba al tanto de su participación en el programa.

“Si, le tuve que pedir ayuda a Dante, porque es músico y me decía ‘mamá no sos cantante’”, contestó entre risas.

TODOS LOS ELIMINADOS DE “¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?”

En lo que lleva de tiempo al aire “¿Quién es la máscara?, 19 han sido los participantes descubiertos, entre los que aparecen los nombres de Guillermo Coria, Marta Minujín, Ángela Leiva, Ricardo Mollo, Magui Aicega, Raúl Lavié, Santi Maratea, Cristina Pérez; Charlotte Caniggia, Marcela Tinayre, Pedro Alfonso, Fátima Flórez, el Poroto Cubero, Yayo Guridi ,Oriana Sabatini, Dalma Maradona, Alejandro Lerner, Damián Betular y ahora se les suma Guillermina Valdés.