Quién es Joana Sanz, la esposa de Dani Alves que lo defendió tras la detención por agresión sexual

El futbolista brasileño Dani Alves está casado con Joana Sanz, quien lo defendió en las últimas horas tras la denuncia que recibió el jugador de una mujer por presunta agresión sexual en España.

Joana Sanz es una modelo canaria y cuenta con más de 700.000 seguidores en Instagram. Tiene 29 años y es originaria de Tenerife.

La pareja lleva seis años de relación

De muy joven se trasladó hasta Barcelona, ciudad en la que conoció a su actual marido. Desde los 17 años triunfa en el mundo de la moda, habiendo ganado el concurso Supermodel of the World.

Con Alves se conocieron en 2016 y un año después, decidieron formalizar su relación con una boda secreta en París.

A lo largo de los años, trabajó con marcas como Gucci o Channel. Su mayor sueño es ser una ángel del desfile de Victoria’s Secret.

La defensa de Joana Sanz ante la denuncia contra Dani Alves por agresión sexual

Horas antes de la detención del Dani Alves en el caso de presunto acoso sexual que enfrenta, su esposa Joana Sanz le dejó un mensaje de apoyo en redes sociales a su marido.

La modelo compartió en sus historias de Instagram una foto donde se ven sus manos tomadas junto a la palabra “together” (juntos, en inglés).

Previamente, había hablado en un programa de TV sobre esta acusación. “Estuve ahí, en ese sitio, con más gente disfrutando. Sin invadir el espacio de los demás”, explicó.

“Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. Nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización”, aseguró él.

Y ella agregó: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto”.

“He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”, añadió.

El futbolista brasileño, Dani Alves, fue arrestado el viernes tras ser acusado de una presunta agresión sexual a una mujer en España.

El supuesto incidente tuvo lugar en el boliche de “Sutton” en Barcelona, el pasado 31 de diciembre, anunció la policía a The Associated Press.

Luego de acudir a la comisaría de los Mossos d’Esquadra a Les Corts, en Barcelona, Alves comparecerá ante un juez, quien decidirá acerca de los cargos.

Según transcendió, el futbolista le habría introducido “la mano por dentro de la ropa interior” a una joven.

Sutton, boliche donde se encontraba Dani Alves. Foto: Sutton

El patrullero de la Policía de Barcelona en España que trasladó a Dani Alves, detenido por abuso sexual (DPA).

La denuncia contra Dani Alves se produjo dos días después de la fecha en la que habría ocurrido la presunta agresión sexual, y se encuentra judicializada, en fase de instrucción, según cuenta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), señaló el portal deportivo As.

En España, el delito de agresión sexual abarca desde toqueteos de carácter sexual no solicitados ni deseados a violación. Por este motivo, la policía indicó que no podía ofrecer más detalles sobre el caso.