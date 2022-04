Quién es Claudia Romani, la modelo italiana que es un peligro en las redes por sus fotos de alto voltaje

Claudia Romani es una italiana que vive y trabaja como modelo en Estados Unidos, pero al mismo tiempo también se dedica al arbitraje de partidos de fútbol. Sin embargo, Claudia está más orientada a su carrera como modelo.

La modelo internacional es una ferviente seguidora del AC Milan y lo que la hace más especial que otros árbitros de fútbol es que tiene un montón de fotos sensuales en su cuenta de Instagram.

Habitualmente Claudia suele posar en distintos lugares del mundo, y es que su imagen provocativa no pasa desapercibida para ninguno de sus seguidores. Concretamente, este martes la modelo sorprendió con una osada toma boca abajo y en la playa.

De inmediato la fotografía se llenó de likes, cosechando más de 11 mil aprobaciones de sus fans, y cientos de comentarios elogiando su exuberante figura.

Actualmente, Romani está alejado de su país de origen y se encuentra pasando sus días en Miami: “Estaba de vacaciones y encontré mi dimensión, después de tantos años en el frío entre Londres y Copenhague. Estoy feliz aunque después de la pandemia muchas cosas han cambiado aquí también”, expresó hace poco en una entrevista donde declaró haber encontrado su lugar en el mundo.

Sobre envejecer, la influencer declaró cómo se ve en los próximos 10 años: “Prefiero no pensarlo... mucha gente dice que los 40 o 50 son los nuevos 20.. yo no lo veo así.. envejecer lleva a tener menos plenitud física, lleva a reflexionar sobre muchas cosas, incluso negativas. La gente de alrededor teniendo una edad diferente tiene muchos mas problemas, sin duda es un privilegio poder seguir adelante con los años pero no es algo fácil”, sentenció.

La modelo no ocultó su admiración por la escuadra italiana

Claudia Romani viene dando de qué hablar, desde el 2010, y desde entonces no dejó de aparecer en los medios. Hace unos años llamó la atención con una producción fotográfica en la que se mostraba feliz con una camiseta de su país de nacimiento.

Claudia Romani alienta a la selección Azzurra en Brasil

Esta diosa se ha destacado por haber participado en varias publicaciones para Argentina, como en anuncios de telefonía celular y marcas de autos.

Con su cuerpo de medidas perfectas (99-63-91) deslumbra a sus fanáticos. Como si eso fuera poco, trabaja como consultora de modelos para la revista Life, reclutando otras bellezas por el mundo.

