Quién es Antonella, la nueva novia del ex de Lizy Tagliani

Antonella tiene 30 años y es oriunda de Luján. Trabaja en una farmacia y en sus redes sociales ha subido muchas fotos junto a Leo Alturria, con quien dijo que se está conociendo hace tres meses.

En una entrevista aseguró: “Empezamos a hablar por Instagram. Él es muy buena onda, es lo más. Él vino para acá, hemos salido. Yo suelo ir para allá”.

En cuanto a las últimas declaraciones de Lizy Tagliani, mencionó: “Hay despecho por parte de ella”, dijo en la entrevista.

Antonella, el nuevo amor de Leo Alturria

“Creo que no es nada de todo lo que dice ella. Yo no sé bien cómo es la interna. Él algo me contó, pero no creo que sea así, como dice ella. Para mí, que hay un poquito de despecho por ahí o algo”, indicó sobre si Alturria era manipulador.

Cave recordar que Lizy se enteró en medio de una nota de la nueva relación de Alturria, salió corriendo y se descompensó: “Ella iba a blanquear la reconciliación pero las declaraciones de Antonella la sacaron de eje”, aseguraron.