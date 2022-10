Quevedo y Bizarrap tienen su versión salteña y causa furor en las redes sociales

Desde que Quevedo y Bizarrap sacaron la famosa canción Music Session #52, que se escucha en todas partes del mundo, desde los más jóvenes hasta lo más grandes. Tal fue su repercusión, que llevó a que muchas personas quieran hacer su propia versión y así fue. Diego Ciccozzi, amante del folklore se inspiró en su melodía y reprodujo una zamba con la misma letra de la canción.

Diego, decidió acompañar la letra con su guitarra y se animó a cantar la canción: “Y nos fuimos en una, empezamo’ a la una y con la nota rápido nos dieron las tre’. Perreamos toda la noche y nos dormimo’ a las die’”, parafraseó con un tono muy distinto al original.

El músico, contento con su creación, decidió compartirlo en su cuenta de Tiktok, que en pocos minutos junto ciento de reproducciones y likes. El video llegó a las 200 mil reproducciones pero explotó ayer cuando el mismísimo Bizarrap lo compartió en su cuenta de Instagram y etiquetó a Quevedo.

“Estaba en el cumpleaños de mi ahijado participando de un jueguito y veo que me empieza a sonar el celular. Eran amigos que me contaban lo que había pasado. No lo podía creer. Bizarrap subió mi video y puso el emoji de la bandera argentina. Ojalá Quevedo lo repostee también”, contó Diego a Infobae.

Diego, es oriundo de la ciudad de Berisso, partido de La Plata, tiene 35 años y arrancó desde muy chiquito en el ambiente artístico acompañando a su padre a tocar folklore en las peñas y las guitarreadas. De joven empezó a estudiar música y hace un par de años incursionó en la producción musical y la ingeniería de grabación, que es lo que le permite hacer este tipo de videos.

“En los reels trato de generar humor con música. Recreo las situaciones que le pasarían a un músico antes de un show y me imagino cómo serían las canciones con otro estilo”, detalló Diego.

Ahora, el músico se encuentra disfrutando de su fama, ya que gracias al video que compartió la cantidad de seguidores aumentaron. “La gente ahora quiere la canción entera. Me están presionando y estoy obligado a generar algo superador”.