“Querían una niñera mágica”, la insólita lista de requisitos para cuidar a dos niños que se volvió viral

En muchos casos, ambos padres deben trabajar para cubrir las necesidades de su familia, por lo que deben buscar ayuda externa para criar a sus hijos.

Es por esta razón que el puesto de niñera siempre fue recurrente aunque no en todos los casos el mejor pago. En este caso en participar fueron la insólita lista de requisitos la que hizo imposible aceptar dicho trabajo.

A través de su cuenta de Twitter, Hollis Jane Andrews compartió algunas imágenes de una búsqueda de trabajo de niñera a la que ella misma se presentó. Sin embargo, tras leer la extensa y descabellada lista de requisitos que los padres pedían la joven actriz estadounidense decidió declinar por completo.

“En 2013, me entrevistaron para ser la niñera de una familia de la Cienciología. Me dieron esta lista de responsabilidades totalmente loca, que ahora comparto con todos ustedes”, comentó la actriz en su cuenta de Twitter junto a las imágenes de la lista repleta de requisitos imposibles de llevar a cabo.

En el aviso, los padres habían asegurado que buscaban a una “niñera mágica” que cuidara de dos niños. El objetivo era “asegurarse de que dormían y comían bien” para que sus padres no se volvieran locos. En la larga lista de peticiones, se pedía que los niños sean tratados con amor. “Si no están riéndose, no son felices”, advierte la familia.

Todas las mañanas, los menores deben desayunar “huevos y bacon de pavo”. Después deberán vestirse y prepararse para jugar. Durante dos horas, la niñera tendrá que “sacarlos a correr” por el vecindario. “Hazles correr, tírales piedras y corre con ellos. Nunca dejes de correr”, aclara el aviso. “Si están llorando o gritando, no están felices; como niñera, harás que vuelvan a ser felices”, agrega.

El aviso daba a entender que los menores eran una distracción para los padres que trabajaban y se ejercitaban a lo largo del día. Incluso aseguraba que si se hacían daño “no digas nada y aplica lo que diga la Dianética (el libro de referencia en la Iglesia de la Cienciología)”. Los niños no podían “distraerse” con la tecnología y tampoco mirando películas. El uso del teléfono móvil para la niñera esta completamente prohibido durante todo el día.

A la hora de la siesta será solo el descanso de los chicos ya que la niñera deberá convertirse “por arte de magia” en una “nazi de la limpieza”. Se pide que limpie las cosas de los niños y su cuarto, la cocina, incluso se pide pasar la aspiradora. En caso de terminar antes de que los menores se despierten, la joven debe “encontrar algo que hacer” para “ayudar” a que la dinámica de la casa “funcione mejor”.