Qué significa “shamone”, la palabra popularizada por Michael Jackson

El legado de Michael Jackson también se extiende a la resignificación y homenaje de otros artistas anteriores a él, a través de distintos guiños y samples en sus temas conocidos. Uno de sus gestos más populares es “shamone”, una palabra repetida en varias de sus canciones y shows en vivo.

Curiosamente se hizo viral recientemente en redes por el “shamoun” (sic) de Felipe Pettinato durante una entrevista.

Por qué Michael Jackson dice “shamone” y su significado

Michael Jackson decía “shamone” en varias de sus canciones y mientras realizaba sus icónicos pasos de bailes en recitales. Quizá el tema más fácil donde notarlo es “Bad”, lanzado en 1987.

“Shamone, shamone, lay it on me all right”, dice en una parte y también “Because I’m bad, I’m bad, shamone” en el estribillo.

El significado de “shamone” es sencillo: simplemente es una deformación sonora de “c’mon” (”vamos” o “dale” en español). El rey del pop logró hacerlo un sello para marcar el ritmo en sus hits, pero no es una creación suya.

Tal como se reveló en el documental “Bad 25” (2012), dirigido por el cineasta Spike Lee, el origen de “shamone” es por la canción “I’ll Take You There”, de la cantante estadounidense de blues y góspel Mavis Staples, exintegrante de la banda familiar The Staple Singers.

“I’ll Take You There” fue lanzado como sencillo en 1972, es decir, 15 años antes de “Bad”, y pasó varias semanas en el tope de los charts, alcanzando el #1 en el Billboard Hot 100. Incluso, es una de las canciones incluida por la revista Rolling Stone en su listado de las 500 mejores de la historia (puesto #276).

Así como Michael Jackson tomó para su baile influencias del cantante James Brown o del actor Fred Astaire, también quiso honrar a la diva del blues Mavis Staples, quien actualmente sigue activa y tiene 82 años.

Además de “Bad”, podés escuchar el “shamone” de Michael Jackson en “Man in the Mirror” (1987) y “Black or White” (1991), entre otros clásicos.