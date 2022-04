¿Qué le pasó a Isabel Macedo que está en reposo absoluto a pocos días de ser mamá?

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey están ansiosos por la llegada de su segunda hija juntos pero ahora transitan horas de preocupación porque la actriz debe estar en reposo absoluto hasta que mejore su salud. Así lo comunicó ella misma en Instagram.

La también modelo está transitando las últimas semanas del embarazo de “J”, como se refiere públicamente a la niña que vendrá a completar el clan que forman con su primogénita Isabelita. Y según comentó, empezó a sentir contracciones fuertes no comunes para el momento de la gestión que vive e inmediatamente recurrió a su obstetra.

La actriz y su beba en camino están fuera de peligro aunque por tiempo indeterminado deberá estar acostada, en su casa, practicando la paciencia y frenando sus impulsos para hacer cosas. “Me asusté”, confió en las redes sociales.

Isabel Macedo está en reposo absoluto: la actriz embarazada contó qué le pasó

La esposa del ex gobernador de la provincia de Salta le llevó tranquilidad a sus seguidores de Instagram al contarles, vía historias de Instagram, que está bien pero que la mandaron a estar tranquila a casa por tiempo indeterminado.

“Finalmente me mandaron a hacer reposo. Obviamente que yo me vestí y todo porque siempre tengo la idea de seguir adelante con mi vida pero hoy me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté”, coment virtualmente y explicó: “Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente pero tampoco con contracciones tan frecuentes”.

Días atrás, la familia Urtubey Macedo disfrutó de unas hermosas vacaciones en la playa donde Isabel lució su pancita de embarazo y aprovechó para tomarse fotografías hermosas con Urtubey su pequeña de tres años, la ahora hermana mayor.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey antes de que le indicaran reposo absoluto