Qué dijo La Tora sobre su ¿mal? juego en Gran Hermano

La Tora se convirtió en una de las jugadoras más fuertes y polémicas de a casa pero el último domingo quedó eliminada por el voto de la gente y debió salir del juego en el que tantas estrategias utilizó. Ahora, Lucila hizo una autocrítica tras quedarse con el 65,38% de los votos en su contra.

Este lunes por la noche, la joven estuvo en El Debate donde reflexionó sobre su participación en el reality de Telefe y dio qué hablar.

“Estoy bien, tranquila pero con ganas de revancha”, dijo y llamó la atención de Santiago del Moro. “Te juro que volvería. No me importa nada”, sumó la ahora ex participante.

Gran Hermano: "la Tora" y un mano a mano con los analistas (Captura de pantalla)

Su sinceridad se vio todo el tiempo y no quedó afuera a la hora de teorizar sobre los motivos de su eliminación. La oriunda de Berazategui confesó: “Por la honestidad y por las formas. Sé que muchas veces choca eso. Pero yo igual prefiero tener esta manera de ser, de ir a lo Tora, que caretearla”.

Y siguió: “La honestidad tan chocante y el hecho de defender algunas posturas muy firmes, yo creo que molestó eso”.

La Tora se sinceró en El Debate de gran Hermano y dijo que fue muy sincera y que quiere revancha

Lucila no pudo evitar las lágrimas cuando vio videos de sus momentos en la casa más famosa del país, y más cuando le mostraron la discusión con Alfa en la que ella lo acusó de “acosador”. “Lindos recuerdos, muy fuertes”, lanzó.

Santiago del Moro quiso saber si la Tora sentía que el juego le había ganado a su temperamento: “No, porque cuando necesité ayuda la pedí. Me la dieron al toque. Siempre supe que era un juego, siempre supe de las cámaras, de los micrófonos, del afuera...Entonces, no siento que me haya ganado. Si no, tampoco creo que tuviera ganas de volver a entrar”.

La Tora es la nueva eliminada de Gran Hermano

“En las cinco semanas que estuve, siempre hubo gritos: ‘¡Tora te vas!’. Tenía comentarios positivos: ‘¡Tora te bancamos!’. Pero, después, tenía muchas voces que decían: ‘¡Te vas el domingo, Tora!’. O: ‘Cata y Tora son las próximas’. Y ya cuando se fue Mora dije: ‘Van por la Tora’”, dijo sobre lo que sentía semana a semana y la posibilidad de salida.

Rápido, del Moro le consultó si, en la casa, no leían que la gente no le gustaba la estrategia de Los Monitos, por lo que era hora de cambiar de estrategia. “Nosotros, con Cata y con Mora, decíamos: ‘Los que somos amigos de Juan, a placa’. Pero teníamos dos opciones. A mí, lo que me dieron cuando entré a Gran Hermano fue: ‘Lu, divertite. Obviamente jugá, pero sobre todo divertite’”.

La Tora se quebró en el confesionario tras la discusión con Alfa en Gran Hermano

Y siguió: “Me encontraba de repente con un grupo de cuatro o cinco personas con las que me divertía e íbamos a la par. Pero, después, me encontraba con otro grupo en el que son todos tibios, no tienen carácter y no reaccionaban. Así que yo hacía más espejo con los monitos”, explicó.

Y a la vez reconoció que los jugadores “tibios” hoy son los favoritos.