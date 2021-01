¡Pura creatividad! Un joven confeccionó un traje de Iron Man con cartón y causó ternura en la red

En las últimas, un adolescente se volvió viral por su conmovedora historia. Parise Kelechi, un joven nigeriano de 14 años, cautivó a las redes sociales luego de que se diera a conocer el traje de Iron Man que confeccionó con cartón.

Este superhéroe es el personaje favorito del niño, quien aseguró ser fanático de la tecnología y la robótica. “Este joven muchacho hizo el traje de Iron Man con cartón. No te cuesta nada hacerle RT a su creatividad”, compartió el usuario de Twitter @haylesoflagos.

Por su parte, durante una entrevista, Kalechi conmovió con sus palabras: “Quiero decirle al mundo que no importa cuán rico o pobre seas, aún puedes ser lo que quieras ser y hacer lo que quieras. No importa los recursos disponibles o no, puedes ser quien eres”.

Finalmente, el joven contó que sueña con obtener una beca para poder estudiar en el futuro robótica.