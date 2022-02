Proshka, el perro que es furor en Instagram por su increíble parecido a un Gremlin

Una pequeña niña usa sus redes sociales para mostrar sus mascotas y uno en particular se hizo famoso en la web. Los usuarios de internet consideran que es el protagonista de la película “Gremlins”.

Penelope, Tati, Ruby y Proshka figura en la descripción de la cuenta de Instagram de la joven influencer, y es justamente el último perro quien se convirtió en una estrella de la web.

Se trata de un perro de raza Grifón de Bruselas pero los usuarios de Instagram y Tiktok lo comparan con reconocidas figuras del cine. Chewbacca de Star Wars y El Grinch fueron algunos de los personajes similares a la pequeña mascota.

A pesar de la lista de similitudes hay una que supera por mucho a los demas. Proshka se parece muchi a Gizmo, el protagonista del clásico de terror “Gremlins”. “Parece que hace sonreír a la gente y ahora mismo creo que lo necesitamos más que nunca. Es el perro más feliz a pesar de su cara”, comentó la niña en la web.

Debido a las coincidencias entre los usuarios sobre la aparencia del animal, muchos bromean en no alimentarlo de noche o dejar que le dé la luz del sol. Otra de las recomendaciones es no mojarlo, punto en el que la pequeña concordó ya que su mascota no es muy fan del agua.