Un profesor explotó de furia en clase por el lenguaje inclusivo: “No hay mache ni hembre”

Un docente universitario quedó grabado en medio de un repudiable ataque de furia dirigido a sus estudiantes, ya que no le gusta el uso del lenguaje inclusivo.

“Ustedes deben entender que hay dos géneros, masculino y femenino”, expresó el hombre de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

“Hay un macho y una hembra en los animales, no hay mache ni hembre, por favor evítenme la pena de sacarlos de aquí”, amenazó el maestro al iniciar la clase virtual.

Las violentas palabras del educador fueron captadas por los alumnos, que hicieron viral el episodio en las redes sociales.

La propia universidad se despegó de las declaraciones del profesor y repudió lo ocurrido. Explicó que los valores y principios de integridad e inclusión son ejes prioritarios de la administración universitaria.

El lenguaje no sexista o inclusivo genera posturas a favor y en contra (Imagen ilustrativa)

La universidad “no comparte expresiones que vulneren a la comunidad universitaria o a la sociedad en general”. También convocó a todos los integrantes de la casa de estudios a guiarse con fundamento en valores que abonen al desarrollo profesional.

“Soy tu compañere”: el grito de reclamo de una estudiante no binaria

También en México, pero en el Tecnológico de Monterrey, se vivió otro hecho relacionado con el lenguaje inclusivo.

Una persona no binaria se enojó y lloró porque otro alumno le llamó “compañera” y no “compañere”.

“No me molestan para nada los memes, pero creo que en un futuro publicaré un TikTok especial para reaccionar a los memes que me hicieron, pero esto va a ser un poco serio porque recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastantes feas, a mí no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, ‘compañeres’ de la comunidad LGBTQ+ que sí les afectó, y esto no está chido”, comentó Andra, la protagonista del video.