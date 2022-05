Preparó su cumpleaños durante semanas y el día de la fiesta se llevó la peor sorpresa

Las redes sociales suelen ser entornos en los que los usuarios se desahogan al contar hechos personales, experiencias, temores y sueños. Muchos encuentran en ellas a los interlocutores que tanto necesitan para pedir opiniones o consejos e, incluso, para revelar intimidades.

Parte de esto es lo que le ocurrió a una mujer mexicana que decidió contar en Facebook el penoso momento que atravesó el día de su cumpleaños y la profunda decepción que debió soportar, el que se originó desde sus seres más cercanos.

Se trata de Doli Pocket, una usuaria que relató en la plataforma el mal trago y la sorpresa en medio de la celebración de su cumpleaños.

Una mujer organizó la fiesta para su cumpleaños, pero ni familiares ni amigos asistieron.

La joven realizó un posteo a través del que dio detalles de lo mal que lo pasó cuando nadie fue a saludarla: “Lo siento, siento pero ya ni siquiera tengo con quien desahogarme, hoy fue mi cumpleaños y literal lo estuve anunciando desde días y semanas atrás, solo vino mi novio que me alegró el día, pero invité a varios amigos cercanos según yo, pero absolutamente ninguno apareció”.

La fiesta tenía globos, guirnaldas, carteles y dos tortas. La madre de la cumpleañera había participado en la organización del evento con tanto entusiasmo como el de la propia agasajada.

“Es normal, pero en serio duele, mi mami incluso decoró, hizo varias pizzas y 2 pasteles para que todo el mundo alcanzara, me siento horrible por no ser suficiente para ser amiga de alguien, sé que el post será ignorado, pero en serio necesitaba desahogarme”, agregó la mujer..

Luego de que esta publicación se hizo viral, la chica recibió decenas de comentarios solidarios y de apoyo para hacerla sentir mejor, mismos que agradeció con otra publicación Facebook.

“Hola, realmente quiero agradecer a todas las personas que me han enviado mensajes de apoyo y cariño, los estoy intentando responder todos y enserio no tengo palabras para agradecer o recompensar lo que me han hecho sentir en estas últimas horas de verdad infinitas gracias”, se reconfortó.