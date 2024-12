Posaba al borde de un tren en movimiento, se cayó y el accidente se viralizó (VIDEO)

Un nuevo video viral se sumó a las redes sociales. Recientemente empezó a recorrer el mundo el video de una mujer de origen chino que sufrió un accidente que pudo haber sido mortal, tras intentar capturar un momento viral. En el clip se ve claramente como, mientras posaba con la mitad del cuerpo afuera de la ventana de un tren en movimiento, la turista se golpeó la cabeza contra un árbol y cayó al suelo.

Sin lugar a dudas, el golpe podría haber terminado con su vida, pero afortunadamente el tren no viajaba a una velocidad tan alta, por lo que solo se trató de un gran susto. Sin embargo, las imágenes del momento lograron impactar a los usuarios y a otros pasajeros, a quienes se los escuchó gritar en el video. Si el objetivo de la mujer era ganar popularidad en las redes sociales con sus fotografías, se podría decir que cumplió su cometido con el video.

El accidente viral ocurrió en Sri Lanka, una nación insular que se encuentra al sur de India, el pasado sábado 7 de diciembre. Al momento del golpe, la turista estaba en pleno viaje por el litoral entre Wellawatte y Bambalapitiya, dos pintorescos barrios de la ciudad de Colombo. Según aclaró el portal The Sun, una vez que los pasajeros llegaron a siguiente estación, salieron corriendo a socorrer a la mujer, quien milagrosamente no presentó heridas graves tras la fuerte caída.

De acuerdo a lo reportado por el medio británico The Mirror, el motivo por el que la mujer terminó solo con un par de rasguños fue que cayó entre unos arbustos que amortiguaron el golpe. Cabe destacar que, antes de emprender el viaje, la Policía local les había pedido a los pasajeros que estén atentos a lo que había a su alrededor durante todo el viaje y les rogaron respetar las medidas de seguridad del tren.

A causa de este accidente, las autoridades remarcaron la necesidad de mejorar la seguridad en el transporte público de Sri Lanka, según detalló The Free Press Journal. Esta no es la primera vez que un turista se accidenta por intentar sacarse una selfie o hacer el video perfecto. Por ello, los agentes le recordaron a la comunidad que no hay momento viral que valga la vida.

