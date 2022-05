¿Por qué no le preguntaron a Tini por De Paul en LAM? La pregunta de Laura Ubfal que enojó a De Brito

Como era de esperarse, luego de la nota que Tini Stoessel le brindó a LAM, surgieron las especulaciones y los cruces en el mundo del espectáculo. Es así que Laura Ubfal y Ángel De Brito vivieron un irónico ida y vuelta en las redes sociales.

En la entrevista realizada a la cantante llamó la atención que De Brito no hiciera referencia al escándalo del momento: la separación de Rodrigo de Paul y el supuesto nuevo romance con la joven.

Por este motivo, la periodista Laura Ubfal se refirió al tema e hizo una filosa crítica que De Brito no dejó pasar. “Todo bien, pero para conseguir la nota con @TiniStoessel en @elejercitodelamk el acuerdo es no preguntarle nada sobre su relación con Rodrigo De Paul. Las exclusivas siempre tienen un precio, acá y en la China. No está bien ni está mal. Es así. Tratarla como una reina y nota blanca”.

Twitter

Por lo que el conductor le respondió: “Qué chimentera resultó @laubfal. Pensé que le interesaban las carreras de los artistas, la proyección internacional; los feat de @TiniStoessel con @LaliOficial u @Ozuna; batir récord de ventas en 5 hipódromos; la salud del padre que casi no la cuenta”.

“Y también me parece mala leche que ⁦@laubfal use ‘precio’ en su tuit sobre una entrevista. No cobro, ni cobré jamás una nota. Muy de cuarta y malintencionado conociéndome hace 25 años”, agregó.