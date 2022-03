Por la inseguridad en Buenos Aires, quiere mudarse y preguntó en Facebook “cómo se vive en Mendoza”: recibió todo tipo de comentarios

Cansado de la inseguridad, un hombre que vive en Buenos Aires se unió a un grupo de Facebook para preguntar cómo se vive en Mendoza, ya que él está buscando otras alternativas.

El usuario, Gabriel Martínez, vive en Buenos Aires y ante los numerosos casos de inseguridad comenzó a pensar en mudarse de provincia. En la primera que pensó fue Mendoza, pero antes decidió informarse un poco.

En el grupo, Compra y Venta de Mendoza, publicó: “Hola a todos!. Quería preguntarles cómo está la cuestión de la inseguridad en Mendoza capital?. Soy de Bs As y estoy buscando alternativas por que acá esta terrible”.

Rápidamente, la publicación juntó más de 60 comentarios, en los que varios mendocinos opinaron para ayudar al porteño.

“Mendoza es hermosa para iniciar, mantener, o reconstruir una familia”, “Estamos mal pero no tan mal como en Buenos Aires”, “Comparando con BS. As. Mza. Es el lugar para vivir”, fueron algunos de los comentarios que ayudaron al porteño.

“En todas las capitales hay inseguridad pero Mendoza es tranquila en comparación a Buenos Aires y más si estás en zonas de montaña”, “En relación a cantidad de población Mendoza es insegura 10 veces más”, “Igual o peor q allá. Mendoza a las 15 hs no hay nadie por la calle , no es como Bs as q siempre hay movimiento .Es un pueblo”, siguieron comentando otros.

Un porteño se cansó de la inseguridad y preguntó cómo era vivir en Mendoza.

Si bien la mayoría eran comentarios positivos, algunos no opinaban lo mismo y simplemente le aconsejaron irse del país: “Amigo... andate del pais... Si queres seguridad la Argentina no es tu destino... Donde vayas te van a robar, asaltar, o lo que sea para sacarte al menos un celular... Es una triste realidad... el que te diga que un lugar de la Argentina es seguro, miente”.