Por la burla de un colega, Beto Casella salió a contar un problema de salud que atraviesa

Beto Casella se transformó en tendencia en las redes sociales por la respuesta irónica que dio al periodista Pablo Layús, quien cuestionó su aspecto físico. El panelista de Intrusos, escribió un tuit en forma de burla y el conductor de Bendita TV no tuvo ningún resquemor en responderle, según Gente.

“Que se hizo @elbetocasella ? o es mi tele?”, escribió sarcástico el cordobés en referencia a algún retoque estético que mostraba a Beto muy diferente de lo habitual. Ante esa inquietud del notero llegaron varias respuestas alusivas, mayoritariamente poniéndose del lado de Casella y repudiando “la mala leche” de Layús.

Beto Casella le respondió a Pablo Layús (Captura de Twitter).

Lo cierto es que a los pocos minutos el conductor recogió el guante y le explicó en la red social los motivos de su ‘nueva imagen’. “Un melanoma que hace que te tengan que agujerear la jeta para extirparlo. Tenés mi celular, podías preguntarme a mí”, fue la poderosa réplica del conductor del “9″, quien sufre esta afección desde hace un año.

Hace un tiempo, Beto Casella contó en su Instagram: “Tenía un granito que terminó siendo un quiste maligno”. En aquella oportunidad explicó su estado de salud: “A los que preguntan qué me pasó en la nariz, porque me ven con esta venda desde hace un mes, gracias por la preocupación. Les cuento que lo que parecía un granito terminó siendo un quiste maligno, de esos que hay que extirpar, porque no sabés hasta dónde llega ni cuánto puede crecer. Extirpar, en mi caso, significó hacer un agujero como de un balazo, entraba un dedo, en el medio de la nariz”, fue su posteo en Abril de 2021.

Por su parte, Pablo Layús se llamó al silencio tras la respuesta del conductor.

Qué es un melanoma

El melanoma es una afección que ocurre cuando las células productoras de pigmento que dan color a la piel se vuelven cancerígenas. Entre sus principales síntomas se incluyen: neoplasias inusuales y nuevas, o cambios en un lunar ya existente.

Además, los melanomas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y su tratamiento puede incluir cirugía, radioterapia, medicamentos y, en algunos casos, quimioterapia.