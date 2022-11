Polémico: la detuvieron en el aeropuerto por llevar un juguete sexual con las cenizas de su novio

Sarah Button (23), una estudiante australiana de derecho, decidió abordar un avión en los Emiratos Árabes Unidos mientras llevaba puesto un plug anal. El mismo contenía las cenizas de su novio.

Todo empezó con un video posteado en su cuenta de TikTok, @tallfatcat, donde Button cuenta su idea. El objetivo era “ver” si el plug que contenía las cenizas de su pareja atravesaría la seguridad del aeropuerto sin problemas.

La joven, en diálogo con el medio Need To Know Online, explicó que había logrado pasar una primera vez por el sector de seguridad sin que lo notaran. Su confianza le permitió probarlo una segunda vez, pero los resultados fueron diferentes.

“Nos llevaron a mí y a mi amiga a un lado sin darnos muchas explicaciones”, contó. Además, agregó que trató de explicarle la broma a los oficiales, pero lo único que provocó fue que se enojaran: “Una empleada del aeropuerto escuchó la conversación y tuvimos una discusión. A los oficiales les disgustó las palabras que usé para explicar”, dijo Sarah.

“Una hora después vino un gran funcionario y nos hizo firmar un documento extranjero súper largo y nos dijo que si salíamos de las puertas del aeropuerto iríamos a la cárcel”. Acto seguido, a la joven y a su amiga les quitaron los pasaportes, el celular y Button se vió obligada a comunicarse con su padre mediante la embajada de Australia en Abu Dhabi, según indicó el medio británico Metro.

Finalmente, las dejaron libres y Sarah aprovechó la situación para aclarar cómo llegó el juguete a su posesión. “La intención era inicialmente una broma porque él había pasado mucho tiempo allí y era su lugar favorito. Sinceramente, es lo más divertido que ha hecho, me pasaré toda la vida riéndome de ello, lo que realmente es mejor que llorar”. El plug, además, posee la palabra “forever” grabada, cuyo significado es “para siempre” en español.

El vídeo cuenta con 6.6 millones de reproducciones y más de 600 mil me gustas. Quienes comentan le preguntan si realmente sucedió el hecho, a lo que la joven responde, orgullosamente, con capturas de notas de diversos medios como evidencia.

Si bien la polémica situación le causó muchos problemas, Sarah aseguró que planea seguir llevando a “su novio” a los lugares a los que soñaban ir juntos, siendo uno de ellos el concierto de la banda británica de rock Bring Me the Horizon. “Mi vida ha cambiado mucho y desearía que él estuviera aquí para verlo, pero me alegro de poder llevarlo conmigo a lugares como la Gran Barrera de Coral y conciertos de bandas que amaba”.