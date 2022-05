Martitegui dijo en la previa de los Martín Fierro que tenía “39º de fiebre” y lo culpan por el brote de Covid

Los premios a la televisión en nuestro país siguen dando que hablar, en esta ocasión, el prestigioso chef Germán Martitegui generó diversas reacciones al hablar de su salud en la alfombra roja.

“Tengo como 39 de fiebre, vengo en una nube”, había dicho el jurado de MasterChef Celebrity, tal como lo mostraron en Intrusos, previo a la ola de covid positivo que se desató tras conocerse que Mirtha Legrand y Jey Mammon se contagiaron.

Frente a la polémica que se generó en torno a sus dichos, Martitegui publicó su descargo en Twitter: “Voy a decir esto una sola vez. El día del Martin Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral. Como a todos los que fuimos de Masterchef, me hisoparon el día anterior. Y claramente valió la pena el esfuerzo de ir. No me lo olvido más! Gracias Aptra”.

Descargo en Twitter de Germán Martitegui.

Contagios de Covid en los Martín Fierro 2022

La información difundida por Mirtha Legrand, afirmando que estaba contagiada de coronavirus, llegó tan solo 4 días después de haberse celebrado la edición número 50 de los Martín Fierro, justamente, la primera presencial desde que se inició la pandemia.

Es importante destacar que, uno de los aspectos centrales de la organización fueron los protocolos sanitarios que obligaban a que todos los presentes -más de 100 invitados- se hisopen o presenten un test negativo para entrar a la ceremonia.

Otra de las figuras presentes durante esa velada que ya confirmó que también dio positivo en su análisis de coronavirus fue el conductor Jey Mammon.

La información llegó el jueves a la tarde, luego del hisopado positivo del actor y conductor, y rápidamente se tomaron las medidas del caso: Jey no solo no estará al frente el próximo domingo La peña de Morfi, que será reemplazado por Lizy Tagliani, y el debut de su nuevo show teatral, El mundo de Jey, se pospuso una semana.

“Se terminó el invicto y el Covid se metió conmigo. El estreno del teatro se pospone una semana. Los espero más ansioso que antes, digamos Gracias por los mensajes, son lo más lindo del mundo, las y los quiero mucho”, escribió Mammon en su cuenta de Twitter.