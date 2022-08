Polémica en España: una campaña que defiende la imagen corporal usó y alteró fotos sin consentimiento

Sian Green-Lord es una modelo británica que se define como “defensora de la imagen corporal positiva y el amor propio”. Ella proclama que “ayuda” a sus seguidores a “sentirse empoderados de publicación a la vez”. De esta forma, Sian comparte fotos en sus redes posando en distintos lugares tal como es, dando a conocer cómo es su día a día con una prótesis en la pierna.

Green-Lord fue protagonista en las últimas horas de una fuerte denuncia, al asegurar que su imagen fue usada en un cartel de una campaña de positivismo corporal del Ministerio de Igualdad de España sin su permiso y con un agravante: en la edición eliminaron la prótesis de su pierna.

Una denuncia similar fue la que alzó la también británica Juliet Fitzpatrick, que tiene una doble mastectomía, y asegura que su imagen ha sido utilizada sin permiso en la campaña. La damnificada opina que el rostro de la mujer con una sola mastectomía que aparece en el póster podría estar basado en un retrato suyo, que tomó Ami Barwell.

La campaña apuesta por un verano “sin estereotipos” ni “violencia estética” y lleva la consigna de “el verano también es nuestro”.

La imagen, de la que el ministerio se desligó, estuvo a cargo de la agencia ArteMapache, que pidió disculpas por utilizar imágenes de varias modelos sin autorización y se comprometió a compartir los beneficios de este trabajo con ellas “a partes iguales”.

El póster muestra una imagen en la playa de cinco mujeres de distintas razas, tallas, con una mastectomía.

Las denuncias

La campaña apostaba por un verano “sin estereotipos” ni “violencia estética”. Foto: Web

Green-Lord, que perdió la pierna al ser atropellada por un taxi en Nueva York en 2013, cuestionó la campaña en sus redes sociales. Allí dijo que “ni siquiera sabe cómo explicar” la ira que siente. “Una cosa es usar mi imagen sin mi permiso y otras es editar mi cuerpo”, lanzó la modelo de 32 años.

Su queja se produce después de que su colega Nyome Nicholas-Williams denunciara también que la campaña sobre diversidad corporal en las playas españolas, presentada el pasado miércoles, usara su imagen sin autorización. La modelo de 30 años calificó el jueves de “groseros e irrespetuosos” a los autores de la campaña.

Por su lado, Barwell denunció que “una fotografía de su serie ‘Mastectomía’ también fue robada y utilizada en el ‘anuncio’ del gobierno español de manera despectiva”.

Precisó, además, que la imagen “está estrictamente protegida por derechos de autor” y que no dio permiso para su uso ni al Instituto de Mujeres español ni a los autores de Arte Mapache.

Abro hilo👇🏼



Primero de todo me gustaría pedir públicamente disculpas a las modelos por haberme inspirado en sus fotografías para la campaña “El verano también es nuestro” y por haber utilizado una tipografía sin licencia (pensando que era libre.) — ArteMapache (@ArteMapacheArt) July 28, 2022

Finalmente, Fitzpatrick en sus redes sociales publicó: “Creo que mi cara puede haber sido usada y superpuesta en la mujer con un solo pecho. ¿Pueden decirme qué imágenes se usaron para hacer a esta mujer?”. Y añadió: “No tengo pechos y me entristecería si mi cara se ha puesto en un cuerpo con uno. Y me enfurecería si la imagen se ha usado sin mi consentimiento”.

Tras la polémica, que la autora reconoce “justificada”, en torno a los derechos de imagen de la ilustración, aseguró que cree que “la mejor forma de paliar los daños que se hayan podido derivar de mi conducta es repartir los beneficios que se derivan de este trabajo a partes iguales”.