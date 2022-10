Polémica en Chaco por el repudiable requisito machista de un bar para festejar un cumpleaños

Twitter fue escenario de una nueva polémica que trajo el fallido intento de un joven a la hora de encontrar un lugar para festejar su cumpleaños. El hecho ocurrió en la provincia de Chaco y se viralizó por la insólita y cuestionable condición que le puso el bar al hombre para poder realizar allí el festejo. Los usuarios no tardaron en repudiar el accionar machista del local y comentaron otras extrañas experiencias que tuvieron en ese lugar.

Josefina Noguera (@Noguerajosefina) compartió en su perfil de Twitter una conversación que un amigo de ella tuvo con los encargados de un bar de la ciudad de Resistencia cuando quiso hacer una reserva por su cumpleaños. La respuesta que recibió generó el repudio del cumpleañero y su amiga llevó esa indignación a la red social.

El tuit tiene casi 2.500 compartidos y 37.000 me gusta, además de cientos de comentarios. “Los de Conejo Negro (Resistencia, Chaco). Son un meme constante los bares de esta ciudad” escribió Josefina. Y junto con ese texto adjuntó una captura de pantalla de la conversación.

Conversación del joven que quiso hacer una reserva para su cumpleaños y le exigieron que la mitad de los invitados fueran mujeres.

“Hola, buenas tardes. Quisiera consultar por una reserva para un cumpleaños el sábado 22 de octubre”, escribió el chico interesado. “Hola. Contame quien sos, cuantos años cumplís y cuantas personas son. No veo tu foto“, le respondieron desde la cuenta del local. “Mi nombre es Ricardo, cumplo 29 años y serian aproximadamente 20 invitados”, explicó el joven.

Inmediatamente desde el bar le hicieron una extraña pregunta y le explicaron el insólito requisito. “Del total de personas ¿cuántas son mujeres? Porque mínimo se pide la mitad mujeres”.

Tras este pedido, el cumpleañero decidió hacer su festejo allí y cerró la conversación: “Deja nomás, si pones esa condición no me interesa”.

Fuertes repercusiones e insultos

Tras compartir el chat, la joven twittera contó las diferencias que ponía el bar en las condiciones de ingreso según el sexo del cliente. “Mujeres entran gratis con barra libre toda la noche y pase al vip, hombre $9300 la entrada más una consumición”, explicó.

El tuit tuvo tanta repercusión que el encargado del bar, quien había hablado con el cumpleañero, se enteró del revuelo y le volvió a escribir al joven para increparlo e insultarlo. “Encima te pones en reenviar esto jajaj tan salame vas a ser”, lanzó desde la cuenta de Conejo Negro.

El encargado del bar increpó al joven por viralizar su conversación.

Los usuarios de Twitter, indignados ante la situación, dejaron malas calificaciones al bar chaqueño en las distintas plataformas de internet. Otros contaron las bizarras situaciones que vivieron en el lugar: “Quise entrar solo y el requisito para ingresar es que la mitad de los integrantes sean mujeres, es decir, la mitad de mí tenía que ser mujer. Le dije que de vez en cuando me gustaba usar tanga por lo cómodas que son y me dijeron ‘ah sos re picara’. Se me tornó medio confusa la situación y me fui”.