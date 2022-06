Pola Krum habló sobre las denuncias de violencia a Facundo Arana

Paola Krum fue entrevistada por Juan Etchegoyen en “Mitre Live” y se refirió al conflicto con Facuando Arana luego de las declaraciones de Romina Gaetani y Maju Lozano. También hizo referencia las malas experiencias laborales que tuvo durante toda su carrera.

Haciendo referencia al escándalo por las denuncias contra Arana, la actriz mencionó:”No tengo idea y no entrendí nada de lo que pasó entre Romina Gaetani y Facundo Arana. Me enteré obvio de lo que pasó pero no sé qué decir, estuvo todo re bien cuando trabajé con él”.

Paola Krum, Facundo Arana y Nancy Dupláa en la serie "099 Central"

“Mi experiencia fue buena pero eso no quiere decir que otra persona puede tener otra opinión y la pueda expresar pero no quiero opinar de eso porque no sé qué fue lo que pasó realmente”, comentó.

Paola Krum

La actriz no solo habló sobre el cruce entre los artistas, sino que también confesó qué experiencias tuvo en su trayectoria laboral: “Nunca viví nada malo con él, pero la verdad es que por lo general no he vivido experiencia de violencia con mis compañeros, si he vivido cuando era chica y se trabajaba de otra manera, en la manera del trabajo y lo autoritario del trabajo y en qué lugar se ponía de los actores y era una especie de destrato y era muy común y normalizarlo, pensar que era así”.

“Por suerte lo que pasaba antes ahora ya no existe, en “El primero de nosotros” (Telefe) trabajamos con chicos y es un respeto absoluto y es todo legal y calculada la cantidad de horas, nada que ver, el cambio es rotundo”, agregó. Y finalizó: “Mil veces la pasé como el culo, es muy difícil y puede ser que los mismos volvamos a encontrarnos y seamos otros, puede ser que la gente evolucione y nos encontremos de otra manera, muchas veces la he pasado mal pero son cosas antiguas y obsoletas”.