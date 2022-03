Planeó su boda con un año de anticipación pero su familia prefirió ir al recital de Bad Bunny

Una joven se llevó una penosa decepción de cara a la preparación de su casamiento. No es que haya descubierto alguna infidelidad o el arrepentimiento la asaltó a ella o al novio.

Muy por el contrario, la frustración de la prometida se debió a que tanto sus amigos como su familia no asistirán a la ceremonia ni a la fiesta ya que ese mismo día Bad Bunny dará un concierto y los allegados de la pareja optaron por el recital, lo que la llevó a transformarse en viral.

Así fue que Paola Reyes posteó su historia en Twitter y en cuestión de minutos el caso se viralizó: “Mi boda religiosa fue planeada hace 1 año y por cosas del destino Bad Bunny decide hacer su concierto el mismo día que mi boda”.

Una joven compartió en Twitter la tristeza que sintió cuando se enteró que sus familiares y amigos no asistirían a su boda por ir a ver a Bad Bunny.

Rápidamente el tweet se viralizó y muchos de los señalados intentaron defenderse de las acusaciones de Reyes, mientras que otros curiosos solo aprovecharon la situación para sumar opiniones. La mayoría de los más de 12 mil usuarios que interactuaron con la publicación se pusieron del lado de la novia y cuestionaron al entorno de la misma.

Pero no faltaron los que se burlaron de la actitud de los invitados y aseguraron que es mucho más importante el evento del artista de origen puertorriqueño que el casamiento.

“Es bien feo ver que amigos/familia a quienes se les mandó el save the date hace 1 año, estén intentando comprar entradas en este momento”, fustigó Paola en las redes.

“Nadie dijo que no me gusta Bad Bunny, la verdad si me gusta, mi mensaje tampoco era “odio” o “llamar la atención”. Lo único que dije fue que si se trata de personas importantes para ti, tengan otras prioridades, pues eso duele, pero cada quien es libre de hacer lo que desee”, argumentó la joven.

Para esta novia, el concierto de Bad Bunny podría dejarla sin invitados para su casamiento. Sin embargo, optó por no preocuparse por esta situación y esperar a ver “quienes valen la pena”.

“Obviamente nadie está obligado a asistir a mi evento, pero en un momento así es cuando te das cuenta quienes valen la pena y quienes no”, concluyó.