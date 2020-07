Perro labrador tuvo un “ataque de celos” y mató a las gemelas recién nacidas de su dueña

Un perro acabó con la vida de dos gemelas de 26 días en Brasil, presuntamente por un ataque de celos, ya que el animal -según aseguró su dueña- nunca había mostrado actitudes violentas en el pasado.

El trágico episodio ocurrió en una casa de la comunidad de Piripá, a 637 km de Salvador, Brasil. Según la prensa local, Elaine Novais escuchó el sonido del ataque canina mientras hablaba con un vecina afuera, por lo que corrió rápidamente a la habitación donde se encontró con el baño de sangre. Sus hijas Anne y Analu, de 26 días, habían sido mutiladas por su mascota, un can de raza labrador.

Las pequeñas recibieron primeros auxilios de vecinos que acudieron al hogar para llevarlas al Hospital Municipal Maria Pedreira Barbosa. Una de las bebas fue declarada muerta a su llegada, mientras que otra estaba en estado grave. A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarla y ella también murió.

De acuerdo con el diario Estadao, Elaine aseguró prestar siempre suficiente atención para sus nenas y no pudo ocultar su sorpresa por la actitud del perro, que vive con ella hace cinco años. Pese a que lo creía dócil y cariñoso, finalmente el animal experimentó desenfrenados celos por la llegada de las niñas a la casa.

Después de los decesos de las bebas, su tía Jade Novais les rindió un homenaje desgarrador, describiendo la “pesadilla” por la que está pasando la familia.

“Mis princesas, su tía escribe ahora con lágrimas en los ojos por recordar todo lo que hemos experimentado hasta ahora y la pesadilla que estamos viviendo. Ustedes reconfortaron mucho nuestros corazones, nos preocupamos mucho por ustedes, pero desafortunadamente ocurren tragedias que no podemos explicar.

No hay palabras que consuelen en un momento de tanto dolor, un dolor que no deseo a nadie... Es tanto dolor que ni siquiera cabe dentro de nosotros. Ustedes me hicieron la persona más feliz del mundo entero. Las amo como el tamaño del universo”, expresó la mujer.