Pensó durante horas un “texto correcto” para dejar a su novio, se le envió y la respuesta del joven la indignó

En las redes sociales se viralizó la curiosa historia de una chica que compartió en su cuenta de Twitter una experiencia que le ocurrió al intentar terminar con su novio de una manera “políticamente correcta”. Bajo el usuario @muyagustina, la joven publicó una captura de pantalla de WhatsApp donde se puede observar el mensaje que le envió a su pareja, el cual fue interpretado de manera inesperada.

En el extenso texto, Agustina expresó sus sentimientos y explicó que sentía que la relación ya no era la misma, que la magia se había esfumado y que estaba constantemente llena de miedos y ansiedades. Sin embargo, en lugar de comprender el mensaje de ruptura, el novio interpretó el texto como si fuera una poesía.

El mensaje decía: “Bueno. Llegó el día. Bah. El día llegó hace rato. Ya pasó. Yo lo supe y creo que vos también. La estiramos lo que pudimos o lo que creímos poder, pero… no hay más vuelta que darle. Se rompió. Se fue. No está. La magia ya no está. Las mariposas en la panza se transformaron en incertidumbre y ansiedad. Los pasos que daba segura hoy son un camino de tablones de madera agarrados con una soga a diez mil metros de altura y con viento en contra. Te juro que me hubiese encantado ser de roble para no romperme, pero soy de cristal y me quebré toda. Y ya está. Ya estoy. No quiero juntar pedazos de mí que no merecían romperse. Y no te echo la culpa, eh. Gran parte es mi responsabilidad, seguramente. No soy fácil de llevar. Y sé que lo intentas. Pero ya no me sirve. No me hace bien. No me haces bien. Siento que estoy constantemente en un buscaminas con miedo a pisar en falso y explotar y constantemente con el corazón en la boca. Tengo miedo. Siento miedo todo el tiempo. A hablarte y a no hablarte. A escribirte y a no hacerlo. A mirarte. A estar con vos. Siento que está todo tan forzado, tan tirado de los pelos, tan sin sentido. Busco cómo una leona perdida, un poquito de todo eso que teníamos juntos. Y no encuentro ni las cenizas del fuego que supimos encender. Te juro que me muero por volver a encontrarnos como antes. Pero cada día nos veo más lejos, más serios, más porque sí. Te quiero mucho, claro que sí. Aunque hoy no puedo ni ser objetiva porque te quiero más de lo habitual, te extraño aun cuando te veo y te siento en el medio de la boca del estómago, ahí donde antes me hacía cosquillas la felicidad y hoy el cuerpo me recuerda que tengo que dejarte para volver a estar bien. Que con vos no va a poder ser porque ya no lo siento así. Ya no te siento así. Ya no estás, aun cuando estás. Ya no sos el brillo de los ojos y la sonrisa porque sí. Hoy sos la ansiedad y la incertidumbre. El miedo y la angustia. La distancia y los vidrios que me cortan los pies cuando quiero caminar hacia vos. Porque yo sé que lo intentas. A tu modo, a los tumbos. Pero sé qué lo intentas. Y yo ya no. Y creo que también sabes que ya está. Que no hay más que hacer. Que no somos más.”

La respuesta del joven fue un simple “Buenass, una poesía?”, dejando perpleja a la chica que esperaba una reacción más acorde con el contenido emocional y reflexivo de su mensaje. Sorprendida por la falta de comprensión, la joven compartió la captura de pantalla en Twitter escribiendo: “Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a él que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, me armé de valor y se lo mandé. Esta fue su respuesta”.

El tuit viral de Agustina. Foto: captura de pantalla.

La publicación rápidamente se hizo viral y generó cientos de respuestas y memes por parte de los usuarios de las redes sociales. Muchos expresaron su incredulidad ante la reacción del novio, mientras que otros destacaron el humor de la situación y la ironía de la respuesta recibida. “Qué lindas palabras”, “Jajaja, pero que difícil, mejor decir ‘me quiero separar’”, “Dejar a tu novio por wsp es lo ¿“políticamente correcto”? Se me hace que tanto valor no juntaste che...”, “Perdón, pero yo hubiera pensado lo mismo” fueron algunos de los comentarios.

Algunas reacciones al tuit viral. Foto: captura de pantalla.

Algunas reacciones al tuit viral. Foto: captura de pantalla.

Algunas reacciones al tuit viral. Foto: captura de pantalla.

