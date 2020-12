Pensaron que habían conseguido las respuestas de un examen pero se trataba de una broma de su profesor

Un profesor universitario les jugó una curiosa broma a sus estudiantes y se volvió viral. El educador le hizo creer que había cometido un error y había dejado expuestas las respuestas del examen.

Ocurre que el maestro había enviado una carpeta digital con una serie de archivos para repasar antes de la prueba. Entre el temario había un archivo que llevaba un extraño y tentador título: ́ Respuestas de exámenes. No para estudiantes´.

Los archivos que había en la carpeta

Claramente, los alumnos pensaron que el profesor había tenido un lapsus y les habían enviado las respuestas, pero se equivocaron.

Una de las alumnas compartió en Reddit el contenido del enlace de la carpeta y el video se volvió viral. “Me pregunté: “¿es un error? Así que hice click en el enlace”, dijo.

Inmediatamente, el link la redireccionó a un video de YouTube, más concretamente el clip de Never Gonna Give You Up de Rick Astley. El profesor se aprovechó de la credulidad de los jóvenes para jugarles una broma.