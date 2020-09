Pedido desesperado: un hombre mantiene una charla con su gata para quedar de acuerdo a la hora de dormir

En las redes todo está permitido, desde los videos más tiernos hasta los más insólitos. Inclusive es posible hallar historias de vida y también la vida de los animales.

En este caso un hombre cordobés, Fer Ledesma, subió un video donde mantiene una larga conversación con su gata, Rita. La felina escucha atentamente todo lo que tiene para decir. Se trata de un comediante que tiene una pagina de Facebook donde acostumbra a subir videos con su gatita, incluso un espacio llamado “Charlas con Rita”.

Es que su dueño le reclama que a la hora de dormir, la felina ocupa todo el sector de los pies y cuando él quiere girar dormido debe levantar los pies para no despertarla y acomodarlos delicadamente al otro lado.

El comediante y músico le indica claramente cuál es el movimiento que tienen que hacer sus piernas para conseguir rotar, como la mayoría al dormir. Sin embargo, le advierte que deben ponerse de acuerdo y ella debería ubicarse en otro lugar si van a compartir la cama.

En caso de que la gatita gris y blanca durmiera a un costado, el hombre se evitaría tantos movimientos que con un tono irónico le aclara que siente como si toda la noche estuviera haciendo ejercicio.

“Me despierto a las 7 para descansar, porque me la pasé haciendo fitnes”, exclama para graficar que sube y bajas las piernas toda la noche por la situación. Lo curioso del video es que Rita no se mueve ni un milímetro y escucha atentamente todo lo que su dueño le reclama.

En un momento parece que va a acercarse a él y darle un beso o fregarse como acostumbran los gatos, pero en su lugar tiene una inesperada reacción. La gata pasa de largo haciendo caso omiso a todo lo dicho y el hombre no hace más que mirar a la cámara y aclarar a la audiencia que su mascota tiene un “carácter” difícil. Al cabo de unas horas, el video obtuvo más de 10 mil comentarios y miles de me gusta.¡Miralo completo!