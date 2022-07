Paula Chaves preocupó al contar que su hija tuvo una convulsión en el auto y busca al “motoquero” que la ayudó

Paula Chaves contó a través de sus historias de Instagram que sus hijos están enfermos y Filipa, la más chiquita, hizo una convulsión camino a ver al médico que la preocupó. La modelo iba sola en el auto con los niños y recibió la asistencia de un “motoquero”, a quien busca para agradecerle.

La conductora comentó que la niña tenía fiebre y eso provocó la convulsión camino a la clínica, donde iba a hacer atender a otro de sus hijos. En ese momento iba sola en el auto con sus dos hijos más chicos, Filipa y Balta, y un hombre la asistió en el camino y en la clínica.

“Hoy por suerte estamos bien... ayer yendo a la guardia por Balta que estaba muy caído por vomitar sin parar, Filipa -que tenía una mínima febrícula producto de una posible otitis, convulsionó. Ya le había pasado en diciembre”, comenzó el relato de Paula.

Y luego dejó en claro que esto “a ella no le afecta neurológicamente porque el foco de la convulsión es la fiebre, pero imaginen cómo estaba yo”.

Paula Chaves preocupó al contar que su hija tuvo una convulsión en el auto.

La esposa de Pedro Alfonso decidió exponer lo que le había pasado con su hija para informar a otros padres, que quizás no lo sepan, que los niños pueden tener convulsiones a causa de la fiebre. “Lo que tuvo Filipa no es grave, no es un problema de salud. Ella es sana”, aclaró.

Paula Chaves quiere dar con el hombre que la ayudó con sus hijos en un momento difícil

Al continuar con el relato del momento difícil que vivió con los pequeños, Paula comentó que en Panamericana, en Buenos Aires, un “motoquero” la ayudó y quiere poder contactarlo para agradecerle.

“No solo me abrió camino en la Panamericana, sino que cuando llegué a la guardia, me bajé del auyo y le dije ‘atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto’. La cantidad de indicaciones en 4 segundos”, recordó las intrucciones que le dio a la persona que no conocía y en quien confió ciegamente en ese momento.

Esto ocurrió mientras los profesionales de la Trinidad de San Isidro atendían a su hija, “entró el motoquero salvador con Balta a upa, diciéndome que llevaría el auto al estacionamiento de la clínica”, recordó.

Y emocionó al contar cómo lo recordarán al hombre que iba en moto con su hijo: “Querido motoquero súperhéroe (así le dije a Balta) porque me dijo ‘mamá me dejaste en el auto con un señor con casco’. Gracias por cruzarte en nuestro camino”.