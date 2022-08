Paula Chaves contó su primera experiencia como “doula” asistiendo un parto y reveló por que fue especial

Paula Chaves está atravesando uno de los momentos más difíciles, la muerte de su abuelo, Isaac “Kaki” Chaves. La artista compartió con sus millones de seguidores el dolor por la pérdida de una de las personas más importantes de su vida y reveló por qué el día que falleció fue “especial” para ella, pese a lo duro y triste del momento.

El abuelo de la modelo, con quien ella tenía una especial relación, murió el pasado 5 de agosto a los 97 años. Pero la esposa de Pedro Alfonso decidió quedarse con lo mejor de él, quien hasta último momento le “enseñó” y la “cuidó” como siempre hizo.

La muerte de “Kaki” coincidió con el momento en el que Paula presenció por primera vez un parto como “doula”, profesión que eligió para ejercer con mucho amor y dedicación. Por lo que asegura que no fue nada casual.

Paula Cháves y su abuelo. (Instagram Paula Chaves)

“Y todavía no les conté cómo fue su partida. Cómo me enseñó y me cuidó hasta ese día. Tan genio. Se quedó dormido, durmiendo su siesta. Y eligió que fuera el 5 de agosto. ¿Saben que estaba haciendo yo en ese momento?”, preguntó la conductora de Telefe.

Y automáticamente rompió con el misterio: “Estaba asistiendo a mi primer parto...”. “La primera vez que veía en vivo un bebé llegar a este mundo de la mano de mi amada @edithdiezpartera y de esa mamá y ese bebé que me invitaron a su fiesta”, contó Paula.

Paula Cháves y su abuelo. (Instagram Paula Chaves)

“Mi gran pasión, mi misión. Y él lo sabía. Y por eso lo eligió. Para enseñarme. Quiso que me entere de su partida llena de oxitocina, después de haber presenciado mi primer nacimiento como Doula”, relató con orgullo la mamá de Olivia, Baltazar y Filipa.

"Kaki" Chaves junto a Paula y sus tres hijos. (Instagram).

Dos de las fotos que compartió Chaves para recordar a su abuelo. (Instagram).

Paula Chaves y su rol como “doula”

En 2021, la modelo decidió enfocarse en el estudio y empezó un curso muy especial. Se trata de Doula, que es un título que la habilita para aconsejar, ayudar y acompañar a las personas embarazadas durante el momento de gestación, el parto y a los cuidados que debe tener un recién nacido.

“Soy doula”, escribió la conductora en una historia de Instagram, en la que se la veía muy alegre recibiendo su título que llevó adelante durante 10 meses.

Paula Chaves se recibió de doula

Qué es y qué hace una “doula”

La palabra “doula” se origina en la Antigua Grecia y significa “sierva” o “esclava”. Se trataba de las mujeres dedicadas a una familia que también se encargaban de asistir durante el parto y postparto. Hoy, la doula se alejó de este concepto de esclavitud.

En la actualidad es aquella mujer que acompaña a la embarazada durante el parto, gracias a la antropóloga Dana Raphael quien acuñó la acepción actual por primera vez en 1974.

Paula Chaves embarazada.

Esta compañía se da en un contexto mucho más espiritual, llevando tranquilidad emocional, consuelo y aliento a todas aquellas personas que están por dar a luz un hijo.

El rol más importante de una doula es proporcionar apoyo continuo durante el trabajo de parto, lo que podría ser beneficioso para las embarazadas, ya que traería aparejado un menor uso de medicamentos para el alivio del dolor durante la instancia de parto, además de menos experiencias negativas posteriores a la llegada de un bebé.