Paula Chaves contestó a las críticas por no darle trabajo al motoquero que la ayudó con su hija

Paula Chaves respondió ante las críticas de alguno de sus seguidores por no darle ella misma trabajo al motoquero que la ayudó mientras su hija Filippa tenía una convulsión. Tras conocer a Nahuel, la conductora había pedido en redes sociales que alguien le otorgue empleo al motoquero.

Luego de que Paula Chaves conociera en vivo a Nahuel, el motoquero que la asistió en plena calle para que pudiera llegar más rápido al hospital con Filippa, la conductora pidió que si alguien podía darle trabajo a Nahuel, que está desempleado.

Paula Chaves encontró al “motoquero” que la ayudó en la convulsión de su hija.

Tras el pedido, algunos de sus seguidores la criticaron por no darle trabajo ella misma. Ella contestó a través de un “vivo” de Instagram. “Muchos me decían: ‘¿Por qué no le das trabajo vos?’, pero no tengo taller mecánico. No lo voy a contratar de niñero porque no quiere”, expresó al respecto.

“Lo re contra mil contrataría, pero bueno, vamos a tratar de buscarle y encontrarle el trabajo que él quiera hacer. Nahuel quiere trabajar en un taller mecánico y yo no tengo. Tengo una casa con tres chicos”, concluyó Paula.

El terrible momento de Paula Chaves con su hija Filippa y la ayuda del motoquero

Paula Chaves vivió un difícil momento días atrás cuando su hija, Filippa, tuvo una convulsión en el auto. Nahuel fue el motoquero que la asistió, al abrirle camino para que la conductora pudiera llegar lo más rápido posible al hospital.

La modelo circulaba sola con sus dos hijos más chicos camino al hospital cuando ocurrió esta situación que la preocupó y la llevó a pedir ayuda, momento en el que apareció Nahuel con su moto para asistirla.

Paula, en forma de agradecimiento, viralizó que el joven está buscando trabajo, remarcando lo responsable y buena persona que es.

La conductora está reemplazando a Vero Lozano y Cortá por Lozano y, al final del programa, invitó al joven “motoquero”.

Paula Chaves preocupó al contar que su hija tuvo una convulsión en el auto.

Primero, Paula relató el mal momento que vivió con su hija cuando, debido a una febrícula, hizo una convulsión en el auto mientras ella conducía. “Vi a mi hija Filippa con espuma en la boca y los ojos para atrás y empecé a gritar por la ventana”, comentó.

“Vi tu cara de desesperación y fue como ver a mi mamá. Fue lo primero que me salió”, dijo visiblemente emocionado Nahuel.

La historia de vida del motoquero que ayudó a Paula Chaves

Nahuel tiene 18 años, está de novio con Micaela y es oriundo de Don Torcuato. Es fanático de las motos y en su perfil de Instagram, aparece posando con distintos modelos de motocicletas. Aunque Nahuel aclaró que su verdadera pasión es la mecánica. “Me gustaría trabajar en un taller mecánico”, dijo Nahuel.

Paula Chaves encontró al motoquero que la ayudó con las convulsiones de su hija.

Hasta hace algunos días se dedicaba a hacer mensajería en moto, pero actualmente está desempleado. El motoquero aspira a tener un trabajo mejor que el de mensajero. “Hoy en día no está para andar todo el día en la calle”, explicó en ‘Cortá por Lozano’ (Telefe), cuando se reencontró con Paula.