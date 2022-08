Pasea a sus hijos con correa como si fueran perros y explicó por qué lo hace

Un papá estadounidense de 31 años se convirtió en un fenómeno viral por un video donde se lo ve paseando a sus cinco quintillizos con una correa, como si fueran perros. Por supuesto, las imágenes generaron cuestionamientos, aunque él defiende su “táctica” para salir fuera de casa.

Se trata de Jordan Driskell (31), quien reside en Kentucky (sureste de Estados Unidos), está casado con Briana y tiene cinco hijos llamados Zoey, Dakota, Hollyn, Asher y Gavin.

Jordan Driskell y sus cinco quintillizos, a quienes saca a pasear con una correa (Instagram)

A través de sus cuentas de Instagram (@driskell_quints_dad y @drixxleman), el hombre comparte fotos y videos de la vida cotidiana con sus quintillizos de 5 años, como las compras en el supermercado.

Uno de los últimos videos muestra a sus cinco hijos atados cual perros mientras caminan por la vía pública. “Vení a caminar una milla en mis zapatos”, tituló Jordan al polémico contenido, que desató una ola de cuestionamientos y enojo en los comentarios.

“Son humanos, no perros”, “¿No podés simplemente educar bien a tus hijos? ¿Explicarles por qué puede ser peligroso huir?” y “Si no podés con tantos niños, no los tengas en primer lugar” fueron algunos de los mensajes que le dejaron al papá.

Por qué pasea a los hijos con una correa

Tras volverse popular en redes, el joven padre habló con Today y explicó por qué toma semejante decisión para compartir tiempo con sus pequeños hijos.

“Los niños son muy curiosos, quieren correr y explorar. Para nuestra propia tranquilidad y cordura, usamos una correa. También nos permite salir de casa y hacer cosas divertidas en familia sin estresarnos”, reveló Jordan Driskell, quien aclaró que el video es del año pasado, aunque ahora lo subió en Instagram.

“Quieren caminar cuando vamos a un lugar lleno de gente. Una correa les da la oportunidad de hacer eso, pero aún tenemos el control. Les encanta”, rescató.

Minimizando las críticas, Jordan sumó: “Esto es una resolución creativa de problemas. Esto no es tratar a los niños como animales”.