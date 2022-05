Pampita sorprendió en vivo a Zaira Nara con una incómoda pregunta sobre su novio Jakob Von Plessen

En medio de los rumores de crisis y separación de Zaira Nara con Jakob Von Plessen, la conductora presenció un evento por el aniversario de un reconocido shopping de Recoleta y tuvo un picante ida y vuelta con Pampita Ardohain. Mientras la modelo le daba consejos de cómo contestarle a la prensa, en vivo para LAM, Pampita sorprendió a Zaira con una pregunta incómoda.

Anoche, Zaira Nara dio un móvil para LAM en el evento aniversario de un shopping de Recoleta y expresó lo difícil que es contestarle a la prensa sobre su relación con Jakob Von Plessen. “A mí me gusta como hace Pampita, tiene como un master. Ella dice ‘no hablo del tema’, y yo soy muy verborrágica”, empezó diciendo.

Las modelos tuvieron un divertido intercambio al aire de LAM

Al mismo momento, Pampita apareció en el móvil y le contaron que Zaira la tenía como una referente para esquivar preguntas de la prensa. Carolina tomó cartas en el asunto y comenzó a darle una clase improvisada a la conductora. “Capaz en algunos temas es mejor cerrar la puerta desde el principio y ya ellos se acostumbran que de eso no vas a hablar nunca”, explicó.

Luego manifestó por qué evita contestar sobre ciertos temas. “No quiero que si mañana los chicos googlean encuentren que hablé mal de su papá, o que recibí algo feo del otro lado, prefiero no meterme en nada, opinar solo de mis cosas”, agregó Pampita. Cabe recordar que ambas estuvieron en pareja con Pico Mónaco, en distintos momentos.

Pampita, al igual que Zaira, estuvo de novia con el tenista

Además, le confesó que es necesario darse cuenta cuando si se puede contar una intimidad. “Una sabe dónde, cómo, cuándo, en qué contextos. Si estás dando una entrevista re cómoda te cuento, o si tengo confianza”, le explicó.

La pregunta incómoda de Pampita a Zaira Nara

Luego de la mini clase de Carolina sobre cómo gambetear a la prensa, Zaira aprovechó para hacer una broma al aire de LAM. “Con lo respetuosos que están siendo Ángel y las angelitas, estoy preparada para sacarme la cucaracha”, dijo, presintiendo que era inminente que le hicieran una pregunta incómoda sobre su pareja Jakob.

Zaira Nara junto a Jakob Von Plessen

“Preguntale vos, Caro, que también sos picante”, propuso de Brito. “Yo la veo re bomba, me parece raro que una mujer tan diosa esté sola”, dijo Pampita poniendo a prueba a su colega. “¿En el evento?”, contestó sugerente Zaira, poniendo en práctica los tips de Carolina.

“Caro va muy acompañada a los eventos, y yo nunca quise que me acompañen a los lugares de trabajo. Capaz me puede dar su versión y me dice que está bueno que te acompañen”, explicó la menor de las Nara. Luego respondió: “Me gusta estar acompañada, pero en casa”, y aguardó la evaluación de la profesora: “Está aprendiendo re bien los consejos”, cerró Pampita con sonrisas.