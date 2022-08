Pamela David vende su ropa usada y recibió duras críticas por el estado de las prendas

Pamela David es de las mujeres más lindas de Argentina y en redes cautiva con los looks que muestra y que muchas mujeres quisieran tener. Es por eso que decidió hacer negocios con su ropa usada, la mayoría en muy buen estado, y las vende a través de una plataforma.

La modelo no conforme con los negocios, como el vino rosé y el espumante que creó en Mendoza, decidió también monetizar su ropa, la que ya no usa, pero también la de su hija, Lola Vila.

Y, como la mayoría de las figuras del espectáculo, Pamela reciben muchas prendas de regalo y de canje, por lo que tiene que hacer lugar en el vestidor para que entre lo nuevo. A raíz de esta situación, decidió sacarle fotos y ofrecerlo a través de una página de internet, a un costo intermedio y con envío a domicilio.

La conductora está muy comprometida con sus vinos. - Gentileza

Pamela David lanzó su propio vino y quiere dedicarse al mundo vitivinícola. - Gentileza

Pamela David, de las más buscadas para comprar su ropa usada

Fue la mismísima Pamela quien compartió a través de sus historias de Instagram este nuevo emprendimiento y les advirtió a sus seguidoras que podían comprar su ropa ingresando a un link que dejó a mano.

“Ya pueden encontrar muchas de mis prendas en Renová Tu Vestidor”, escribió David en sus stories y agregó el link para ingresar a la página. Una vez dentro, se puede ver que vende vestidos, pantalones, camisas, sacos y calzado, todo de marca. Actualmente, tiene cargados 59 productos, maneja los talles XS, S y M y los precios van de los $780 a los $9.000.

Aunque ella lo planteó como algo nuevo, en el sitio informan que es usuaria desde 2017 y ya realizó 679 ventas. En su perfil se define como “periodista y conductora de TV. Mamá de Felipe y Lola, casada con Daniel Vila ¡FELIZ!”.

Aunque algunas usuarias criticaron su atención y el estado de las prendas. “La vendedora no envío los productos”, comentaron dos usuarias, otra le recriminó “no cumplir con las políticas del sitio”, por otro lado no haber recibido todo el pedido. Y finalmente, le recriminaron: “Decía nuevo y tenía bastantes bolitas, talle m y era small pero todo ok”.

