Osvaldo Gross habló sobre un popular postre argentino, lo destrozó y rompio un mito.

En una reciente edición del programa de entrevistas en YouTube “Terapia picante”, conducido por Alan Parodi, el reconocido pastelero mundial Osvaldo Gross fue el invitado especial. Durante el transcurso de la conversación, un comentario sobre la chocotorta y su clasificación como “la mejor torta del mundo” desató una controversia de sabor.

Alan Parodi, el presentador del programa, mencionó la clasificación de la chocotorta como la mejor torta del mundo según el ranking internacional “Taste Atlas”. Esta mención llevó a Gross a responder de manera directa y sin filtros: “Es un ejemplo de lo que te digo, la gente cada vez tiene peor paladar”. Cuando Parodi le preguntó si le gustaba la chocotorta, el chef respondió con contundencia: “No, la odio. No es una torta y ese ranking está hecho por inútiles. No saben nada, nunca han comido bien”.

Osvaldo Gross criticó la chocotorta. Foto: Web.

Las declaraciones de Gross sobre la chocotorta, un postre clásico en nuestro país que combina galletitas de chocolate y crema de dulce de leche, generaron una ola de reacciones en las redes sociales. En la plataforma X, antes conocida como Twitter, los usuarios expresaron sus opiniones sobre el comentario del chef.

Algunos comentarios respaldaron la opinión de Gross: “La chocotorta es rica, pero hay tortas mucho mejores como para ser elegida la mejor del mundo, me parece”, “Concuerdo, es rica, pero no podés ponerla en un ranking de tortas. Son galletitas con una crema”, “Amo la chocotorta, pero más allá de la nostalgia, Osvaldo Gross tiene razón y autoridad para decir que NO es una torta”.

Por otro lado, también hubo quienes defendieron la chocotorta como un clásico y un favorito de muchas personas: “La chocotorta es un ícono de la gastronomía argentina, pero es verdad que no es una torta tradicional”, “No es una torta al estilo tradicional, pero tiene su encanto y sabor”, “Quizás no sea una ‘torta’ en el sentido convencional, pero es rica”.

