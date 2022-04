“Oferta: ninguna, se fue todo a la mier…!!!”, el llamativo mensaje de un carnicero sobre la crisis

“Oferta: ninguna, se fue todo a la mier…!!!”. No se trata de un mensaje en las redes sociales sino del cartel que un carnicero escribió en la puerta del negocio en el que trabaja a modo de chiste sobre la cruda realidad económica que transita él con su comercio y millones de argentinos frente a la inflación. Demás está decir que se hizo viral.

El autor de la humorada es Exequiel García, empleado de la carnicería rionegrina Carnicerías Hereford, quien canalizó su bronca por las dificultades en la economía decidió plasmar su día a día en los letreros destinados a anunciar las ofertas del negocio.

Para ello, se valió de la proximidad de la Pascua para hacer alusión a la tradición de no comer carne junto a la dificultad para adquirirla por su costo. Es por eso que en uno de los letreros anunció: “Coma carne en Semana Santa. Ya no es pecado, es un milagro”.

Un carnicero se hizo viral por anunciar en los carteles del negocio que comer carne en Semana Santa no es pecado sino un milagro.

La situación sorprendió no solo a los clientes o transeúntes, sino que también se robó todas las miradas en las redes sociales luego de que los llamativos mensajes fueran compartidos en varias plataformas.

La voz de la dueña de la carnicería

Alejandra Contreras, dueña del negocio, reveló que todo surgió a raíz de una idea de su empleado: “La idea de los carteles fue de Exequiel, el carnicero que aparece en las fotos. Es un muchacho que todo el tiempo está improvisando sobre la marcha, tanto en ideas de marketing como en su trabajo específico de carnicero”, narró a La Nación.

Pero más allá del chiste, la realidad golpea al comercio: “Carnicerías Hereford era una cadena de la firma Maizales Patagónicos, empresa para la que trabajé desde febrero de 2016 hasta noviembre de 2020, cuando me ofrecieron la venta de la llave del negocio. Acepté enseguida, porque no quería quedarme sin trabajo: tenía 52 años, soy jefa de familia y además hipoacúsica”, explicó la mujer.

Al principio fue más sencillo, pero con el paso del tiempo el panorama comenzó a complicarse para la flamante empresaria: “Por un par de meses la pilotee, pero la mayor crisis fue en 2021, específicamente en invierno, donde recorté gastos. Me puse al frente como carnicera y entregué una camioneta en parte de pago para poder seguir trabajando”, afirmó.

Luego de unos meses, contrató al carnicero que trabaja en la actualidad y todo fue cuesta arriba. “Él llego acá porque se quedó sin trabajo y vino a darme una gran mano, hasta trabajó un tiempo por un sueldo bastante bajo. En dos meses hizo milagros, el negocio dio un giro de 180 grados gracias a su capacidad como carnicero y su gran carisma con la gente”, señaló.

Por último, Contreras se refirió a la repercusión que tuvo la publicación de Facebook y admitió que “no pueden creer lo que se generó”.

“Nos pone muy felices el alcance, por todo lo que a publicidad se refiere. Particularmente lo que me alegra el alma es que Exe sea conocido tal cual es, un buen pibe y excelente trabajador. ¡Espero que no me lo roben”, concluyó con humor.