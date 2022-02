¿Nuevo round? Jorge Rial y un extraño silencio para el cumpleaños de su hija Morena

Cuando aparece Loly Antonialle las cosas se tornan extrañas. Así lo han demostrado los hechos y esta nueva oportunidad. Es que Morena Rial celebró sus 23 años y compartió los mensajes que recibió en sus redes sociales. Uno fue de su Alejandro Cipolla, de su hermana Rocío y de la ex de su padre Loly.

La famosa, que está en Miami donde supuestamente mantiene un romance con un importante productor, no demoró en hablarle y le comentó con amor: ¡Feliz cumple para mi bebita!”.

¿El mensaje de Jorge Rial? Brilló por su ausencia. Ningún comentario en ninguna de sus redes. Tanto silencio llamó la atención de todos. Más en este momento cuando supuestamente él atraviesa una fuerte crisis matrimonial. “Feliz cumpleaños para mí. 23 años muy bien recibidos”, remarcó Morena. ¿Al mal tiempo buena cara?

Los rumores de crisis entre Jorge Rial y Romina Pereiro

Jorge Rial y su esposa Romina Pereiro enfrentan de nuevo rumores de separación en la pareja. Como sucedió en noviembre pasado, sus seguidores especulan que Jorge se habría separado, en este caso porque viajó solo a Miami, lugar donde justamente se encuentra Loly Antoniale, su ex pareja. Angel de Brito aseguró en su cuenta de Twitter: “No están separados”.

Momentos de padre e hija.

La relación entre Rial y Pereiro comenzó a mediados de 2017 y un año después tomaron la decisión de casarse, hecho que finalmente se concretó en abril de 2019 con una exclusiva fiesta para 90 invitados en Villa Urquiza. En el casamiento se mostraron como una familia ensamblada con las dos hijas de la nutricionista y las del conductor, Morena y Rocío. La relación cambio totalmente cuando Morena decidió criticar contra su padre en las redes sociales, incluyendo a su esposa en el ataque.

En noviembre pasado, surgieron rumores de que Jorge y Romina estaban separados. Jorge salió a desmentir y charló con De Brito. “Hablé con Rial porque había algunos rumores de separación con su mujer, Romina. Lo leí en las redes y me preguntaron algunos colegas, pero me dijo que no, que está todo bien. Estaban juntos de hecho cuando hablé con él”, contó el periodista en ese momento.

El periodista y la nutricionista se casaron en una ceremonia íntima el 20 de abril de 2019 (Instagram).

Vuelven los mismos fantasmas tres meses después. A partir de un viaje que realizó Jorge Rial a Miami solo, se empezó a especular que la pareja podría haberse separado. Sin embargo, Ángel de Brito se encargó de desmentir los rumores de manera contundente. “No están separados. Vuelvo a confirmar que siguen juntos. Como la otra vez”, dijo el periodista en su cuenta de Twitter. También hizo lo mismo en Instagram, donde le preguntaron si Rial se había ido a encontrar con Loly. “Una semana de vacaciones. No está separado ni en crisis. Me preguntó por LAM”, respondió Ángel, contundente, despejando las dudas.