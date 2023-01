NSync, Backstreet Boys y una tentadora propuesta que podría enloquecer a los fans noventosos

La grieta en los años 90 no era política, no era social, no era filosófica. La grieta era musical. O te gustaba NSync o los Backstreet Boys. No había otra.

Con sus temas pegadizos y sus coreografías alucinantes, toda una generación suspiraba cuando sonaban en la radio (cuando llamabas para escuchar tu tema favorito y decías que era para grabar, pero igual el insolente locutor te lo pisaba) o grababas los videoclips en un tosco VCR (si sos centennials, googlealo).

La verdadera grieta de los 90

En las últimas horas, una propuesta nos tiene fascinados a todos los fans. Resulta que se juntaron dos miembros de las bandas y salió una genial idea.

Lance Bass, integrante de los NSync, tiene un programa de radio e invitó a AJ McLean, integrante de los Backstreet. El que tiene más onda (dato, no opinión) y entre charla y charla salió una interesante propuesta por parte del BSB.

AJ, sin filtro, le propuso a Lance un tour para el 2024 que uniría a ambas bandas. “Tengo una pregunta para vos” empezó el BSB. “NSync, Backstreet Boys. Stadium Tour 2024″ lanzó el músico. “Vas a tener que convencerme” dijo el NSync. “Lo sé” respondió AJ. “El mundo podría explotar” aseguró AJ intentando convencer a Bass que se mostró sorprendido.

La propuesta lo descolocó y no supo qué contestar (siempre tan tibios los NSync), pero la propuesta ya está hecha. ¿Aceptarán el desafío? Por las dudas, empezá a ahorrar.

EL PRESENTE DE LOS BACKSTREET

La banda formada por AJ McLean, Brian Littrell, Kevin Richardson, Howie Dorough y Nick Carter sigue más vigente que nunca. Con éxitos como “Quiet playing games”, “Everybody”, “As Long as You Love Me” y “I Want It That Way”, entre miles de temas más, los BSB nunca dejaron de estar juntos.

Bueno, Kevin sí se fue un tiempo, pero después volvió. La cuestión es que siguieron haciendo música juntos y hoy, celebrando 30 años de trayectoria.

Backstreet Boys, ya lookeados para Navidad. (Instagram @backstreetboys)

La banda ha vendido más de 140 millones de producciones musicales, lo que los convierte en la boy band con más ventas de todos los tiempos. Son el primer grupo desde Led Zeppelin cuyos primeros diez álbumes alcanzan el top 10 en el Billboard 200.

En los últimos años, los BSB se dieron el lujo de tener un crucero en el que las fans podían verlos actuar todos los días y tenerlos ahí, a dos metros de distancia.

La banda en su crucero lleno de fans

La tragedia los alcanzó hace muy poco cuando Aaron Carter, el hermano de Nick murió de sobredosis. La banda se encontraba en plena gira y un día después de la muerte del músico, su hermano subió al escenario y sus compañeros tuvieron palabras de amor y le dieron todo su apoyo.

LOS NSYNC Y UN PASADO BRILLANTE

Nsync estaba formada por Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone y Lance Bass. Eran la segunda mejor banda de chicos de los 90 (los primeros siempre fueron los BSB, seamos sinceros).

Los integrantes de N'Sync junto a Britney Spears. (Pinterest.com)

Entre 2003 y 2005 se separó. Justin Timberlake siguió con la música de manera solista y la rompió. Sacaron algunos discos con recopilaciones después y se juntaron un par de veces, pero hasta allí llegó todo.

La banda formó parte de uno de los capítulos de Los Simpson, en el que Bart y sus amigos forman la banda que secretamente reclutaba chicos para la armada.