“No te vamos a violar, maricón”: así acosaron dos mujeres a un taxista en Paraguay

Se hizo viral en TikTok un video que fue posteado por un taxista paraguayo. El hombre fue acosado por dos mujeres que precisaron de sus servicios el pasado fin de semana.

El hecho ocurrió en Paraguay cuando un taxista brindó sus servicios a dos mujeres que salían de una fiesta nocturna. El hombre compartió en las redes sociales un video donde se ve como las mujeres intentan tocarlo mientras lo acusan de maricón.

“Ya saben, si no te dejás acosar, sos un amargado. No sé que necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento”, escribió el joven como forma de descargarse ante el repudiable momento vivido.

En el corto video se ve cómo una de las chicas se encuentra sentada en el asiento del acompañante y toca al conductor haciendo insinuasiones. Ante los constantes ataques el joven reacciona y una de las pasajeras explota en enojo.

“¿Por qué sos así? No te vamos a violar maricón. ¿O no te gustan las mujeres?”, se escucha en el video publicado. El joven continúa actuando adecuadamente y como respuesta a su actitud una de las mujeres le comenta: Es un amargado, no debe ser así, 20 años tiene”.

En las últimas imágenes queda registrado un insulto en guaraní por parte de la pasajera, acción que llevó al conductor a hacer su descargo en internet.