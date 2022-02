No pega una: Susana Giménez se filmó largando globitos a la naturaleza y recibió una catarata de críticas

Desde Guatape, Colombia, Susana Giménez compartió en sus redes sociales cómo fue el festejo por su cumpleaños, el 29 de enero pasado. En un ambiente íntimo, la diva disfrutó de la compañía de sus íntimos. Pero además, la actriz argentina eligió una manera muy peculiar de pedir deseos, lo compartió en su cuenta de Instagram y nunca pensó que recibiría tal catarata de críticas al respecto.

Es que la “Su” publicó un video donde la vemos liberar globos hacia el cielo. “Pidiendo deseos y tirando los globos de mi torta de cumpleaños desde la terraza de mi cuarto en Guatape Colombia”, escribió la famosa.

Susana Giménez

La publicación rápidamente se hizo viral y ya cuenta con más de 336 mil reproducciones y cientos de mensajes. Ahí es donde nos detendremos. Los mensajes de sus fans fueron por un lado, deseándole feliz cumpleaños pero por otro haciéndole ver lo inconveniente de la acción.

Susana Giménez lanzó globos para su cumpleaños

“No tires lo globos que lo único que hacen es contaminar ya que terminan en el agua “, comentó una usuaria, “Su , no tires globos , pueden caer en el mar después y no es bueno, te lo digo porque sé que sos una defensora de animales”, “Te banco Su ❤️ pero tirar globos no va más”, expresaron además, y, “Susana muy...muy feliz cumple👏👏😍😍😍 y vos que amas los animales no vuelvas a tirar globos que terminan en el mar contaminándolo o en algún árbol enredado en un nido o en un pajarito”, “Felicidades. Pero cuidemos el medio ambiente los globos causan muchos estragos en animales y en la degradación”.

Estos son algunos ejemplos de las palabras de sus fans y lo que provocó la diva de los teléfonos con su particular forma de festejo.