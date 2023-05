“No me jodan más, estoy trabajando”: se hartó de que le pidan indicaciones, escribió un cartel y se hizo viral

Un comercio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires decidió tomar medidas contra las constantes consultas de la gente sobre indicaciones y horarios de otros locales en lugar de realizar compras. Para lograr que los dejen trabajar en paz, se les ocurrió una idea ingeniosa.

Laura Palmera, una joven residente de la zona, compartió en Twitter el divertido mensaje que el establecimiento colocó en su puerta, y rápidamente se convirtió en un fenómeno viral con la aparición de numerosos memes en las redes sociales.

El cartel pegado en la vidriera del comercio enumera más de 21 ítems, proporcionando indicaciones para llegar a lugares como Pami, farmacias, sucursales de Pago Fácil, cajeros automáticos y hasta paradas de autobús, entre otros. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el contundente mensaje en mayúsculas que se encontraba al final: “No me joda más. Estoy trabajando y este local no es un centro de información al ciudadano”.

“No quiero saber tu signo, decime con qué ítem te identificás”, bromeó la joven en su publicación en redes sociales. El tuit tiene casi un millón de visualizaciones, recibió más de 24 mil ‘me gusta’ y generó 2.100 retuits.

Una joven compartió el cartel en las redes sociales. Foto: captura Twitter @anchota_

Un usuario aprovechó la oportunidad para hacer una y comentó: “Si no es un centro de información, ¿por qué hay tantas hojas con información?”. Laura estuvo de acuerdo y respondió: “Lo peor es que nunca entendí qué vendían jajaj creo que eran muebles”.

El cartel del comerciante que se hizo viral en Twitter. Foto: captura Twitter @anchota_

Este curioso y divertido enfoque del comercio generó muchas reacciones en las redes sociales y captó la atención de numerosos usuarios que se identificaron con la situación.

Muchos quedaron maravillados por el cartel y lo dejaron saber en la publicación: “Amo que resumió microcentro en un afiche”, “Me encanta, tiene tantos detalles que yo lo mejoraría haciéndolo más grande, con un croquis con sus calles y puntos de interés. Y al lado mandaría todos los demás ítems sin ubicación. Borraría la oración final y pondría alguna frase tipo: ‘Si te fue útil la info, comprame algo’”.