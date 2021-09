No le asignará género a su bebé para que elija su identidad con libertad y levantó polémica en la red

Una influencer brasileña, que tiene más de 16 millones de seguidores en Instagram, causó una fuerte polémica con su anuncio respecto al género de su bebé. Si bien nació en el cuerpo de un varón, ella expresó que lo criará sin un género predefinido y dejará que esa decisión la tome Cris “cuando tenga la madurez necesaria para hacerlo”.

Tal es así que para asegurarse que nada interfiera en su libertad de crianza, Bianca Andrade y su esposo, el youtuber Fred, decidieron pintar de color morado la habitación del bebé, una mezcla entre rosa y celeste; su ropa será del mismo color.

La idea surgió luego de una experiencia de Fred. El hombre contó que recientemente su hermana le confesó que es una persona no binaria, es decir que su identidad auto designada no se percibe totalmente masculina o femenina.

Tras comprender la lucha de su hermana por sentirse cómoda con su cuerpo, concluyó que no sometería a su hijo a ese tipo de problemas de identidad y género, por lo que tendrá la libertad de elección.

En diálogo con la revista GQ de Brasil, fue Fred el que describió los detalles de la decisión que tomó la pareja: “Cuando nos enteramos del embarazo, estábamos súper emocionados y queríamos hacer de todo. Incluso un festejo para cuando supiéramos el sexo de Cris”.

“Cuando le contamos esto a mi hermana, ella dijo: ‘¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué necesitamos celebrar el género y no solo celebrar a la persona?’. Ella me dijo esto de una manera muy ligera y me hizo pensar”, agregó el youtuber.

“Entonces, Bianca y yo llegamos a una conclusión: para nosotros, no importa si nace un niño o una niña. Por eso elegimos el morado para su habitación y su vestimenta, que es una mezcla de rosa y azul, es mi color favorito y Bianca también tiene una fuerte conexión con ese color, así que fue perfecto”, expresó con orgullo.

Y completó: “Nosotros, como padres, tenemos esta misión de mostrar los cambios que están sucediendo, todas las posibilidades y sobre todo el amor, sin importar el género ni nada”.

El bebé que ya es una estrella

Cris, que nació el 15 de julio, es ya una estrella de las redes sociales con miles de fans que día a día siguen las imágenes que su mamá publica en las redes sociales. A su vez Bianca pasó a ser una referente de la maternidad, que relata todos los problemas con los que debe lidiar a medida que el pequeño crece.

Entre otras cosas relató el dolor que sufrió para amamantar por culpa de los implantes de silicona. “Este es un tema extremadamente importante para debatir. Mi seno derecho todavía me duele cuando amamanta y sale mucha menos leche y todavía tenía mastitis”, dijo Bianca.

Ella cree que puede ser una interferencia de la silicona. “Es un trozo dentro de tu seno, apretando los conductos (de donde se extrae la leche). Mi obstetra dijo que existe la posibilidad, sí, que la silicona interfiera, pero ningún médico me advirtió de esto en el momento de la cirugía”, contó.