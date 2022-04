No hay tal crisis: Rocío Marengo y Eduardo Fort viven felices en esta hermosa casa

Rocío Marengo está en pareja con el empresario Eduardo Fort, más conocido por ser el hermano de Ricardo Fort. La feliz pareja acaba de enfrentar rumores de una supuesta separación. Algo que fue totalmente descartado por Marengo quien aclaró que día a día se eligen.

“Mucha gente quiere que yo me separe de Eduardo porque quieren verlo infeliz. Eduardo me ama y nos elegimos hace un montón de años todos los días. No es que cortamos, vamos y venimos. El día que corte con Eduardo lo voy a decir públicamente sin ningún tipo de problema”, inició un mensaje ella a Ángel de Brito.

Y siguió: “Porque no voy a ser la primera que termine una relación. Pero no pueden dejar hablar a cualquiera. Ya me pasó un montón de veces. Hay gente del entorno de Eduardo que es muy cholula y lo que quiere es ser famosa. Bueno, lamentablemente van a tener que hacer algo de su vida para ser alguien. Yo no me voy a hacer algo de lo que de lo que haga y diga esa gente”.

El hogar de Rocío Marengo

La pareja de Marengo (41) y Fort (41) se ha afianzado y juntos conviven en una lujosa casa a la que no le falta nada. La modelo a través de su cuenta de Instagram, mostró en diferentes momentos sus espacios favoritos de su hogar, como el enorme parque que además de contar con una gran piscina, luce un césped muy prolijo, además de las palmeras y los arbustos que se funden en el verde terreno.

En algunos posteos, la antigua participante de “MasterChef Celebrity”, modela en el interior de la casa, que desprende armonía con sus tonalidades claras, blancas y beige, que se mezclan con los los pisos y muebles de madera.

Rocío Marengo abre las puertas de su casa

Rocío Marengo muestra su amplio vestidor

En el interior de la habitación principal, la decoración no desentona con el resto de la casa y cuenta con un amplio vestidor donde se puede ver su vestimenta y los distintos compartimientos todos ordenados.

En cuanto al resto de las fotos compartidas en sus redes sociales, Marengo posa junto a un gran mueble de estantes flotantes en donde colocó sus elementos favoritos de la cocina, luego tiene una imagen en uno de sus rincones preferidos, que es el camastro de madera a la orilla de la piscina.