No es un inodoro, es una torta: hizo un trabajo súper realista pero no la contrataron y le robaron el diseño

Una tiktoker hizo una torta súper realista de un inodoro para aplicar a un trabajo pero no la contrataron y perdió dinero. Como si esto no fuera poco, la joven denunció que un conocido youtuber plagió su diseño.

Liz Marek, más conocida como SugarGeekShow, sorprendió a más de 20 millones de personas al publicar un vídeo en el que se sentaba en un inodoro que estaba hecho de bizcocho, fondant y crema.

“Esto no es un inodoro, es un pastel. Me pidieron que hiciera esta torta para que demostrara que podía hacer un inodoro superrealista. A cambio, me iban a contratar para hacer la tarta para un gran video y me iban a dar mucho dinero”, explicó la joven en un video compartido en TikTok.

“Sin embargo, no me contrataron y este video fue mostrado a otro decorador para saber como hacer una tarta del inodoro”, dijo decepcionada.

Inmediatamente, los seguidores de Liz Marek, que son más de dos millones, relacionaron el episodio con el youtuber MrBeast quien, en uno de sus últimos vídeos desafió a los participantes a adivinar cuál era el inodoro de verdad y cuál no.

La pastelera confirmó esta versión y dijo que su intención no era cancelar a MrBeast: “Lo que pasó, pasó y fue desafortunado. Para que quede claro, me pagó el tiempo y los gastos y se disculpó por los errores de comunicación. Estamos bien”.

“El problema está en que yo pedí que mis vídeos no se mostraran a otros diseñadores y sí que lo hicieron”, se lamentó.