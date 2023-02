Nicole Neumann sorprendió con una foto donde dejó abierta la duda sobre la posibilidad de un embarazo

Mientras Nicole Neumann se dedica a preparar todos los detalles para su boda con Manu Urcera, una imagen que compartió en su cuenta de Instagram comenzó a dar que hablar y dejó abierta la duda sobre la posibilidad de estar embarazada de su primer hijo con el corredor de autos, según Ciudad Magazine.

En sus historias de Instagram, la ex de Fabián Cubero publicó una muy significativa imagen donde aparecen varias aves, similares a las cigüeñas, sobre el jardín de su casa frente a un lago.

Nicole Neumann y Manu Urcera para Revista CARAS

Lo cierto es que esta foto llegó luego de que aparezca la versión de que la modelo y su novio habrían sido vistos en una clínica de fertilización.

Así, la rubia escribió, divertida jugando con la posibilidad de volver a ser mamá, junto al posteo: “¿Querrá decir algo esta visita multitudinaria?”, escribió, divertida jugando con la posibilidad de volver a ser mamá.

Nicole Neumann

Nicole Neumann confesó si invitará a Fabián Cubero y Mica Viciconte a su boda

Apoco de comenzar enero, Manu Urcera sorprendió a Nicole Neumann con una romántica propuesta de casamiento. Súper emocionada, ella aceptó y reveló todos los detalles en sus redes sociales, según Pronto.

“Una noche de ensueño. Una vez más que me sorprendiste con cada detalle. El atardecer perfecto, el anillo perfecto, el poema perfecto. Gracias como digo siempre por cuidarnos y amarnos, no solo a mí, también a mis hijas, que son parte de mí”, escribió la modelo en su publicación de Instagram.

Luego de la propuesta, Nicole Neumann comenzó con los preparativos de la boda. Y durante sus vacaciones por Europa eligió el vestido que lucirá en ese día tan especial.

Nicole Neumann y Manu Urcera, comprometidos

Ahora, y en medio de rumores que afirman que la familia de Urcera le pidió que firme un contrato prenupcial, la modelo habló nuevamente con la prensa y contó más detalles del casamiento. Por un lado, reveló quién la está ayudando a organizar todo y después si invitará a Fabián Cubero y a Mica Viciconte, con quienes sus hijas Indiana, Allegra y Sienna tienen muy buena relación.

Nicole Neumann y Manu Urcera, comprometidos

“Contanos algún detalle del casamiento…”, fue la primera pregunta del notero de Socios del espectáculo y ella afirmó: “No voy a contar nada. Va a ser todo sorpresa. Además, fue todo muy reciente. Recién lo estamos empezando a idear. Lo estoy armando con mi suegra. A Manu le da todo lo mismo…”.

Luego de ello, el periodista le consultó: “¿Invitarías a tu casamiento a Mica y Fabián?”. Y ella, sin dar demasiadas vueltas, confesó: “Yo voy a invitar a la gente más íntima, a la gente que está en mi día a día, que me quiere, que me tira buena energía y que me acompaña. También habrá invitados de Manu, su familia...”.