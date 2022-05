Nicole Neumann publicó un duro mensaje ¿Fue para Cubero?

Nicole Neumann y Fabián Cubero, hace varios años que están separados y tienen tres hijas en común, Indiana, Allegra y Sienna, por lo que deben seguir en contacto.

Es de público conocimiento que la relación entre ellos no es muy agradable y suelen tener desacuerdos por la crianza de las niñas. Por lo general, sus problemas y diferencias quedan expuestas en los medios.

Nicole Neumann junto a sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna.

La última discusión habría sido originada luego de que Poroto realizara una acción comercial con una de las menores en las redes sociales sin el consentimiento de Neumann. “No tengo ni idea de qué me están hablando, chicos”, comentó la jurado de Los 8 escalones, luego de que un cronista de Intrusos le preguntara cómo tomó que su ex utilizara a una de sus niñas para hacer una publicidad sobre una billetera virtual en sus redes sociales.

Nicole Neumann y su novio Manu Urcera.

Pero, ante la insistencia, la modelo expresó: “Debería estar enterada, pero bueno, no sé. Me estoy enterando ahora, pero está todo bien. No tengo nada de ganas de entrar en ningún tipo de conflicto”. En la entrevista, también se refirió a la posibilidad de agrandar la familia con su novio, el piloto Manu Urceda. “Está en el proyecto, ya lo dije un montón de veces”.

Luego de haber realizado estas declaraciones, Nicole publicó un fuerte mensaje en su cuenta oficial de Instagram: “Me asusta como hay gente que miente y jura que está diciendo la verdad”. Automáticamente, alguno de sus seguidores interpretaron que estaba dirigida directamente para Cubero.