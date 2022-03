Nicolás Orsini recuerda su casamiento en Mendoza: “Un diciembre para siempre”

Nicolás Orsini, uno de los delanteros del plantel de Boca Juniors, sorprendió esta semana con exclusivas fotografías de su boda en sus redes sociales. El jugador recordó su casamiento en Mendoza con Verónica Fuhr, su pareja de hace años.

El delantero eligió nuestra provincia como escenario para sellar su amor y lo recordó con hermosas fotografías al aire libre, disfrutando de un momento digno de retratar.

El deportista de 27 años dedicó un tierno mensaje a su compañera de vida en el pie de la galería de fotos, donde ambos mostraban diferentes momentos de la ceremonia, desde la libreta del Registro Civil y su paso por el altar, hasta la colocación de los anillos y su abrazo final.

El futbolista cerró su año en nuestra provincia y recordó gratos momentos en sus redes.

“Un Diciembre para siempre”, escribió el futbolista acompañado de emojis de alianzas y corazones. “TE AMO”, le dijo a su esposa.

La boda, según su descripción, se llevó a cabo en pleno enero mendocino en un viñedo que dejaba a la vista la imponente cordillera de la provincia.

Nicolás Orsini y Verónica Fuhr se casaron en diciembre de 2021.

Lo cierto es que parece ser que el cordobés tiene una estrecha relación con nuestra provincia. Poco se conoce de su esposa, pero todo indica que la afortunada podría ser oriunda de Mendoza, ya que las últimas postales del jugador muestras paisajes de la tierra del sol y el buen vino.

Sin ir más lejos, diciembre lo encontró radicado aquí en más de una oportunidad y lo reflejó en su último post del año.

El futbolista ha demostrado tener una estrecha relación con la provincia, locación que eligió para sellar su amor.

“Hoy es el último día del año, no olvides cerrar ciclos, colocar puntos finales. Estás a punto de vivir nuevas historias, no las arruines llevando al futuro un pasado que ya no existe”, escribió el jugador de Boca en la publicación que reunía imágenes de Orsini, sus padres y su pareja en diferentes locaciones mendocinas como el Dique Potrerillos y algunas bodegas.