Nicolás Cabré y China Suárez compartieron junto a su hija Rufina una actividad escolar y el actor se mostró orgulloso

Nicolás Cabré compartió en sus redes sociales un especial momento que vivió junto a su hija Rufina, donde también estaba presente la mamá de la niña, China Suárez. Orgulloso, el actor posteó una foto donde todos posaron junto a la pequeña quien fue elegida la mejor compañera por todos sus amigos.

En su cuenta de Instagram, perfil que no hace mucho abrió el artista, publicó una imagen muy significativa y dedicó un amoroso mensaje para Rufi.

Nicolás Cabré y China Suárez junto a su hija Rufina.

“Rufita hermosa. Podría poner tantas cosas. Pero creo que la foto explica todo. La foto sola habla del amor puro de una familia. (Los que están, y los que no pudieron ir…) Del orgullo que nos da acompañarte y verte, siendo lo que sos. El orgullo que nos da, que hayas salido la mejor compañera, elegida por tus amiguitos”, comenzó Nicolás, mostrando mucha emoción por la vivencia junto a su hija.

Además, afirmó: “Te felicito amor mío , te agradezco infinitamente las sonrisas que me regalas, y lo hermosa qué haces mi vida. Gracias, gracias y gracias. Me haces el papa mas feliz del mundo!!! No cambies nunca Te amo cada segundo más y más”.

Nicolás Cabré junto a su hija, Rufina

En la foto, Cabré aparece junto a Rufina, otros integrantes de la familia y la mamá de la niña, China Suárez, quién también se mostró súper feliz por el logro de su hijita. Además, los acompañó Magnolia, la hija de la actriz con Benjamín Vicuña.

Rufina, la hija de China Suárez y Nicolás Cabré salió elegida como mejor compañera y ella reaccionó: “Llorando”

Además, China Suárez publicó en sus redes sociales el gran reconocimiento que Rufi, su hija con Nicolás Cabré, recibió en el colegio.

En la nota del cuaderno de comunicados, se lee: “El compañerismo y la confianza surgen de manera natural cuando se respetan la disciplina y los buenos valores. La alumna Rufina Cabré recibe este diploma por haber sido elegida mejor compañera por sus cualidades humanas en el ciclo escolar 2022″.

Rufina, la hija de China Suárez y Nicolás Cabré recibió una mención por buen compañera.

Emocionada, La China reaccionó a la mención de Rufina: “No estoy llorando, se me metió una hija en el ojo”. Además, Suárez mencionó a Nico Cabré, con quien comparte este especial momento en familia.