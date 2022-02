Necesitaba pagar una deuda en dólares, descubrió un método de ahorro y terminó comprando varias casas

Una mujer estaba sumida en una enorme deuda, entre préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito y compras frívolas que no la dejaban respirar económicamente. Pero descubrió un modo de salir adelante y hasta logró comprar varias propiedades.

La joven en cuestión es Julie Haneline, de 36 años, oriunda de Greenville, Carolina del Sur, en Estados Unidos. Ella empezó a ahorrar después de hacer un curso de finanzas en la universidad, el cual le fue muy fructuoso.

Hace cinco años, decidió plantearse el desafío de no gastar dinero en absoluto durante un mes, más allá de las facturas necesarias, como el alquiler, los impuestos y los servicios. Y el resultado la impactó por la cantidad de dinero que estaba desperdiciando en compras frívolas.

El experimento

La idea de Julie resultó tan exitosa que decidió hacerlo todos los años. Desde entonces, generalmente ahorra entre 1300 y 1700 dólares cada vez, acumulando un ahorro de alrededor de 8500 dólares.

Aunque siempre elige enero como su mes de ahorro extremo, un momento en que muchas personas tienen pocos fondos después de las celebraciones de Navidad y Nueva York, cualquier mes servirá, explicó en diálogo con el portal Metro.

El viaje de Julie hacia la libertad financiera comenzó después de graduarse en 2007, lo que la dejó con una deuda de unos 37.000 dólares como consecuencia de préstamos estudiantiles, gastos de tarjetas de crédito y la compra financiada de su automóvil.

“Hubo un momento en el que tuve que empezar a poner la matrícula y el alquiler en mi tarjeta de crédito en la universidad porque no ganaba suficiente dinero con mi trabajo de medio tiempo”, detalló en diálogo con el medio británico.

“También tomé malas decisiones de compra. Me encantaba comprar ropa nueva. ¡No tenía la autodisciplina a los 20 años que tengo ahora!”, explicó.

Inversiones y éxito

“Tener un compañero de cuarto no era lo ideal cuando tenía 20 años, pero hice lo que debía para poder pagar la deuda y ahorrar para mi primera casa”, explicó. Y una vez que pagó lo que debía, Julie decidió invertir el dinero que había ahorrado en la compra de una propiedad.

“Después de comprar mi primera casa, supe que algún día alquilaría esa propiedad y comenzaría a invertir en bienes raíces”, contó con la seguridad de una empresaria.

En 2019 compró una segunda casa, se mudó a esa y alquiló la primera. Así fue que la rueda de la inversión empezó a girar.

Con esa fórmula mágica, la joven terminó comprando dos viviendas más, y las puso en alquiler. Por supuesto, la única deuda que posee en la actualidad es la hipoteca de sus casas, pero también obtiene buenos ingresos de ellas.

Julie rara vez tocará sus ahorros, pero reconoce que se dio el gusto de viajar en un crucero por la República Dominicana y las Islas Turcas y Caicos.

El gran secreto

Para cualquiera que busque reducir sus gastos o llevar a cabo el “mes sin gastos”, Julie recomienda varios trucos para ayudarlo a mantenerse encaminado. Y hay uno que sin duda marca como el mejor consejo: “Decir no”.

“No salga a comer, no compre, no beba alcohol, pause las suscripciones y las membresías que no son necesarias, como gimnasios, cajas con productos de belleza, aplicaciones, etc”, pone como ejemplo.

Más allá de que reconoce que la estética es difícil de dejar de lado, recomienda cuidar con lo mínimo el cabello y las uñas, y solo comprar artículos en la tienda de comestibles que sean para una receta o refrigerios saludables.

El mes sin gastos, en definitiva, no termina convirtiéndose en una cruz ni mucho menos. “Es solo uno de los 12 meses del año y la recompensa vale la pena”, confirma.