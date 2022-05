Nazarena Vélez se casó a los 18 años con Alejandro Pucheta, el papá de su hija, Barbie. Estuvieron casados solo dos años y hoy son muy buenos amigos, pese a que en algún momento ella pensó que iban a volver a estar juntos. En LAM la actriz contó el verdadero motivo de la separación.

La exvedette es una de las panelistas del programa de Ángel de Brito y fue el conductor quien le sacó el tema de su ex.

“En un momento de mi vida pensé que iba a volver con él”, sorprendió Nazarena al asumir que, pese a que en su momento no se separaron en buenos términos, siempre tuvo esa idea, la que hoy descarta porque está muy bien en pareja con Santiago Caamaño.

Vélez consideró que una de las causas de la separación fue haberse casado muy chicos, ella con 18 años y él con 19. “Éramos muy pendejos. Imaginate lo que yo era a esa edad. Dos años estuvimos casados”, comentó la actriz.

“Él era bastante conservador, está criado de una manera machista. Antes era así, ahora cambió mucho, pero es re buen tipo”, añadió Nazarena. “Yo lo adoro, hablamos mucho. Para mí es como un hermano”, se sinceró.

Nazarena Vélez y Alejandro Pucheta junto a Barbie.

Nazatena contó la verdadera razón por la que se separó de Alejandro Pucheta

Luego, ahondó en la verdadera razón por la que le pusieron fin a su matrimonio tan pronto. “Al principio nos separamos en malos términos, porque no me dejaba trabajar. Quería que esté con Barbie todo el tiempo. Yo tenía 20 años. Me iba a volver loca”, comenzó contando la productora en LAM.

Nazarena Vélez confesó que siempre pensó que iba a volver con Alejandro Pucheta, el papá de Barbie.

“Yo ya había empezado a trabajar con Gerardo Sofovich, a los 14 años. Él tenía esa cosa machista… Y éramos muy pendejos y él está criado de una manera muy machista, tiene cosas antiguas”, aseguró Nazarena.

Además, contó que Barbie siempre se espantaba cuando veía una posibilidad de acercamiento entre sus padres. Y confesó que en alguna que otra fiesta de Navidad o Año Nuevo ella coqueteaba con el padre de su hija, pero la niña no estaba de acuerdo con que pasara algo entre ellos.