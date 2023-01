Nazarena Di Serio rompió el silencio y aclaró si tiene un romance con Nico González

Este jueves, en Intrusos, dieron a conocer el supuesto romance entre Nazarena Di Serio y el jugador de la selección nacional Nico González. En las últimas horas, la periodista salió a hablar del tema.

“¡Hola, gente! Ya en Argentina. Quería aclarar que no estoy saliendo con nadie. En Italia estuve con unos amigos míos y no me cruce a nadie más”, empezó diciendo Naza en Twitter.

El tuit de Naza di Serio

“Los que me conocen saben cómo soy y que no me gustan estas cosas. Gracias por la buena onda siempre”, agregó la periodista en su cuenta de Twitter.

Previo a las declaraciones de Naza Di Serio, la novia del futbolista se comunicó con Intrusos para desmentir la información.

“Dejen de inventar. Tienen que informarse bien antes de salir con cualquier cosa antes de vender. Si sos tan buen periodista desmentirlo. Saludos”, le escribió la joven al periodista Pampito.

Aunque, al mismo tiempo Di Serio había hablado con Karina Iavícoli, quien la felicitó por su nuevo noviazgo, y según la periodista ella no se lo desmintió.

La joven se llama Paloma Silberberg, quien tiene en su perfil de Instagram fotos junto al actual delantero de la Fiorentina en el estadio Lusail de Qatar, donde la Scaloneta levantó la copa del mundo. Aparece dándole un beso en la mejilla al jugador, junto a un “te amo” arrobándolo.

Nico González con su novia Paloma

Nico González con su novia Paloma

Los rumores de romance entre Nazarena Di Serio y Nico González

Según reveló Pampito, Di Serio habría sido vista junto al jugador a los besos por Italia. “Quienes los vieron en Florencia me contaron que estaban Nazarena y los primos de Nicolás también, que caminaban todos juntos y se mostraban muy naturales”, dijo.

Naza Di Serio provoca con sus poses a todos sus seguidores de Instagram

Y añadió: “De hecho, cuando los argentinos que pasaban por ahí le pedían una foto a él, ella esperaba a un costadito como si nada”.

En el momento de la final, Di Serio había celebrado el triunfo del equipo capitaneado por Lionel Messi desde Buenos Aires y hasta había compartido imágenes en los alrededores del obelisco.